https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943948622.html
В некоторых странах приходам РПЦ отказывают в счетах, заявил митрополит
В некоторых странах приходам РПЦ отказывают в счетах, заявил митрополит - РИА Новости, 05.05.2024
В некоторых странах приходам РПЦ отказывают в счетах, заявил митрополит
В ряде стран клирикам храмов Русской православной церкви (РПЦ), являющимися гражданами России, отказывают в открытии банковских счетов как для них, так и для... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:21
2024-05-05T10:21
2024-05-05T10:22
религия
россия
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В ряде стран клирикам храмов Русской православной церкви (РПЦ), являющимися гражданами России, отказывают в открытии банковских счетов как для них, так и для приходов, но это в основном удается решить, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Конечно, мы начинаем испытывать определённые трудности, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности наших епархий и приходов. Заключаются они в основном в том, что в некоторых странах нашим священнослужителям, которые являются российскими гражданами, отказывают в открытии банковских счетов как для них самих, так и для приходов. А иногда закрывают уже действующие счета под предлогом того, что банк, не желая иметь дело с российскими гражданами, сам вправе выбирать, с кем ему работать", – рассказал архиерей. Как правило, эти вопросы удается решать, и большинство приходов содержатся при помощи самих прихожан, которые живут в той или иной стране, заверил митрополит.
https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Религия, Россия, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат
В некоторых странах приходам РПЦ отказывают в счетах, заявил митрополит
В некоторых странах приходам РПЦ отказывают в счетах из-за гражданства клира
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В ряде стран клирикам храмов Русской православной церкви (РПЦ), являющимися гражданами России, отказывают в открытии банковских счетов как для них, так и для приходов, но это в основном удается решить, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"Конечно, мы начинаем испытывать определённые трудности, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности наших епархий и приходов. Заключаются они в основном в том, что в некоторых странах нашим священнослужителям, которые являются российскими гражданами, отказывают в открытии банковских счетов как для них самих, так и для приходов. А иногда закрывают уже действующие счета под предлогом того, что банк, не желая иметь дело с российскими гражданами, сам вправе выбирать, с кем ему работать", – рассказал архиерей.
Как правило, эти вопросы удается решать, и большинство приходов содержатся при помощи самих прихожан, которые живут в той или иной стране, заверил митрополит.