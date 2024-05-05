https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943948622.html

В некоторых странах приходам РПЦ отказывают в счетах, заявил митрополит

В некоторых странах приходам РПЦ отказывают в счетах, заявил митрополит - РИА Новости, 05.05.2024

В некоторых странах приходам РПЦ отказывают в счетах, заявил митрополит

В ряде стран клирикам храмов Русской православной церкви (РПЦ), являющимися гражданами России, отказывают в открытии банковских счетов как для них, так и для... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:21

2024-05-05T10:21

2024-05-05T10:22

религия

россия

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В ряде стран клирикам храмов Русской православной церкви (РПЦ), являющимися гражданами России, отказывают в открытии банковских счетов как для них, так и для приходов, но это в основном удается решить, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Конечно, мы начинаем испытывать определённые трудности, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности наших епархий и приходов. Заключаются они в основном в том, что в некоторых странах нашим священнослужителям, которые являются российскими гражданами, отказывают в открытии банковских счетов как для них самих, так и для приходов. А иногда закрывают уже действующие счета под предлогом того, что банк, не желая иметь дело с российскими гражданами, сам вправе выбирать, с кем ему работать", – рассказал архиерей. Как правило, эти вопросы удается решать, и большинство приходов содержатся при помощи самих прихожан, которые живут в той или иной стране, заверил митрополит.

https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат