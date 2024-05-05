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В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
10:18 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943948345.html
В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью
В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью - РИА Новости, 05.05.2024
В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью
Диалог Русской православной и Римско-католической церквей сейчас затруднен, в том числе из-за отношения последней к однополым союзам, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:18
2024-05-05T10:18
религия
ватикан
москва
римско-католическая церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Диалог Русской православной и Римско-католической церквей сейчас затруднен, в том числе из-за отношения последней к однополым союзам, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Мы ведём диалог с Римской-католической церковью уже на протяжении многих лет. Но сегодня этот диалог значительно затруднён", – сказал он. Диалог, добавил он, затруднен документом Ватикана "Fiducia supplicans" об однополых союзах, добавил он. Ранее сайт Святого престола опубликовал декларацию департамента вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию"), одобренную папой Римским. Она позволяет благословлять людей одного пола, состоящих в парах, но не позволяет "ритуализации и имитации" свадьбы, а само благословение не означает одобрения союза. Обширный документ также описывает благословение в таинстве брака, объявляя недопустимыми "обряды и молитвы, которые могут создать путаницу в том, что представляет собой брак" и "тем, что ему противоречит". Благословение людей в однополых союзах не может даваться для того, чтобы узаконить подобный союз, и не означает их признания Церковью и даже отдаленно не может быть привязано к заключению брака, сказал РИА Новости после этого генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Синодальная библейско-богословская комиссия под председательством митрополита Илариона сочла документ отходом от христианского учения.
https://ria.ru/20230313/papa-1857650016.html
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ватикан, москва, римско-католическая церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия
Религия, Ватикан, Москва, Римско-католическая церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью

Митрополит Антоний: диалог РПЦ и Римско-католической церкви затруднен

© Предоставлено РИА Новости респондентом.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк)
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк)
© Предоставлено РИА Новости респондентом.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Диалог Русской православной и Римско-католической церквей сейчас затруднен, в том числе из-за отношения последней к однополым союзам, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"Мы ведём диалог с Римской-католической церковью уже на протяжении многих лет. Но сегодня этот диалог значительно затруднён", – сказал он.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Католическая архиепархия в Москве рассказала о любви папы римского к России
13 марта 2023, 20:58
Диалог, добавил он, затруднен документом Ватикана "Fiducia supplicans" об однополых союзах, добавил он.
Ранее сайт Святого престола опубликовал декларацию департамента вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию"), одобренную папой Римским. Она позволяет благословлять людей одного пола, состоящих в парах, но не позволяет "ритуализации и имитации" свадьбы, а само благословение не означает одобрения союза. Обширный документ также описывает благословение в таинстве брака, объявляя недопустимыми "обряды и молитвы, которые могут создать путаницу в том, что представляет собой брак" и "тем, что ему противоречит". Благословение людей в однополых союзах не может даваться для того, чтобы узаконить подобный союз, и не означает их признания Церковью и даже отдаленно не может быть привязано к заключению брака, сказал РИА Новости после этого генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Синодальная библейско-богословская комиссия под председательством митрополита Илариона сочла документ отходом от христианского учения.
Викарий Кирилл Горбунов - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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19 декабря 2023, 18:33
 
РелигияВатиканМоскваРимско-католическая церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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