https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943948345.html

В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью

В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью - РИА Новости, 05.05.2024

В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью

Диалог Русской православной и Римско-католической церквей сейчас затруднен, в том числе из-за отношения последней к однополым союзам, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:18

2024-05-05T10:18

2024-05-05T10:18

религия

ватикан

москва

римско-католическая церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Диалог Русской православной и Римско-католической церквей сейчас затруднен, в том числе из-за отношения последней к однополым союзам, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Мы ведём диалог с Римской-католической церковью уже на протяжении многих лет. Но сегодня этот диалог значительно затруднён", – сказал он. Диалог, добавил он, затруднен документом Ватикана "Fiducia supplicans" об однополых союзах, добавил он. Ранее сайт Святого престола опубликовал декларацию департамента вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию"), одобренную папой Римским. Она позволяет благословлять людей одного пола, состоящих в парах, но не позволяет "ритуализации и имитации" свадьбы, а само благословение не означает одобрения союза. Обширный документ также описывает благословение в таинстве брака, объявляя недопустимыми "обряды и молитвы, которые могут создать путаницу в том, что представляет собой брак" и "тем, что ему противоречит". Благословение людей в однополых союзах не может даваться для того, чтобы узаконить подобный союз, и не означает их признания Церковью и даже отдаленно не может быть привязано к заключению брака, сказал РИА Новости после этого генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Синодальная библейско-богословская комиссия под председательством митрополита Илариона сочла документ отходом от христианского учения.

https://ria.ru/20230313/papa-1857650016.html

https://ria.ru/20231219/vatikan-1916793524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ватикан, москва, римско-католическая церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия