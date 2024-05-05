В РПЦ заявили о затруднении диалога с Римско-католической церковью
Митрополит Антоний: диалог РПЦ и Римско-католической церкви затруднен
© Предоставлено РИА Новости респондентом.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк)
© Предоставлено РИА Новости респондентом.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Диалог Русской православной и Римско-католической церквей сейчас затруднен, в том числе из-за отношения последней к однополым союзам, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"Мы ведём диалог с Римской-католической церковью уже на протяжении многих лет. Но сегодня этот диалог значительно затруднён", – сказал он.
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Диалог, добавил он, затруднен документом Ватикана "Fiducia supplicans" об однополых союзах, добавил он.
Ранее сайт Святого престола опубликовал декларацию департамента вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию"), одобренную папой Римским. Она позволяет благословлять людей одного пола, состоящих в парах, но не позволяет "ритуализации и имитации" свадьбы, а само благословение не означает одобрения союза. Обширный документ также описывает благословение в таинстве брака, объявляя недопустимыми "обряды и молитвы, которые могут создать путаницу в том, что представляет собой брак" и "тем, что ему противоречит". Благословение людей в однополых союзах не может даваться для того, чтобы узаконить подобный союз, и не означает их признания Церковью и даже отдаленно не может быть привязано к заключению брака, сказал РИА Новости после этого генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Синодальная библейско-богословская комиссия под председательством митрополита Илариона сочла документ отходом от христианского учения.
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