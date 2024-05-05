В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине
Митрополит Антоний назвал молчание Варфоломея о гонениях на Украине цинизмом
Патриарх Варфоломей. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении гонений на украинских архиереев возмутительно и является верхом цинизма, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"Совершенно возмутительным выглядит упорное молчание Константинопольского патриарха Варфоломея касательно преследования архиереев канонической Украинской православной церкви: по сути, он эти преследования одобрил и благословил, не сказав ни слова вопреки. Это верх цинизма… Он является инициатором и вдохновителем тех репрессий, которые происходят на Украине в отношении канонической православной церкви. Все это дискредитирует Константинопольский патриархат и наносит ущерб всему православному миру", – сказал митрополит агентству.
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Действиям и заявлениям Константинопольского патриарха, отметил он, дана оценка на Архиерейском совещании Русской православной церкви, которое состоялось летом 2023 года в Троице-Сергиевой лавре.
"По его итогам был принят обстоятельный документ, в котором подробно и аргументировано разбирается новая экклезиология (учение о Церкви – ред.) Константинополя, (по которой Константинопольский патриарх предстает "православным папой" – ред.). И этот документ Русской церкви уже был очень положительно воспринят среди ряда иерархов многих поместных православных Церквей мира… В мире есть Церкви, которые имеют свою самостоятельную позицию, которые не боятся никаких окриков из Стамбула (где находится кафедра Константинопольского патриархата – ред.)", – заключил митрополит.