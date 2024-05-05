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В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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10:13 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943947719.html
В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине
В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине
Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении гонений на украинских архиереев возмутительно и является верхом цинизма, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:13
2024-05-05T10:13
украина
стамбул
константинопольский патриархат
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении гонений на украинских архиереев возмутительно и является верхом цинизма, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Совершенно возмутительным выглядит упорное молчание Константинопольского патриарха Варфоломея касательно преследования архиереев канонической Украинской православной церкви: по сути, он эти преследования одобрил и благословил, не сказав ни слова вопреки. Это верх цинизма… Он является инициатором и вдохновителем тех репрессий, которые происходят на Украине в отношении канонической православной церкви. Все это дискредитирует Константинопольский патриархат и наносит ущерб всему православному миру", – сказал митрополит агентству. Действиям и заявлениям Константинопольского патриарха, отметил он, дана оценка на Архиерейском совещании Русской православной церкви, которое состоялось летом 2023 года в Троице-Сергиевой лавре. "По его итогам был принят обстоятельный документ, в котором подробно и аргументировано разбирается новая экклезиология (учение о Церкви – ред.) Константинополя, (по которой Константинопольский патриарх предстает "православным папой" – ред.). И этот документ Русской церкви уже был очень положительно воспринят среди ряда иерархов многих поместных православных Церквей мира… В мире есть Церкви, которые имеют свою самостоятельную позицию, которые не боятся никаких окриков из Стамбула (где находится кафедра Константинопольского патриархата – ред.)", – заключил митрополит.
https://ria.ru/20220526/varfolomey-1790894439.html
https://ria.ru/20240412/patriarkh-1939670643.html
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украина, стамбул, константинопольский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия
Украина, Стамбул, Константинопольский патриархат, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине

Митрополит Антоний назвал молчание Варфоломея о гонениях на Украине цинизмом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Варфоломей. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении гонений на украинских архиереев возмутительно и является верхом цинизма, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"Совершенно возмутительным выглядит упорное молчание Константинопольского патриарха Варфоломея касательно преследования архиереев канонической Украинской православной церкви: по сути, он эти преследования одобрил и благословил, не сказав ни слова вопреки. Это верх цинизма… Он является инициатором и вдохновителем тех репрессий, которые происходят на Украине в отношении канонической православной церкви. Все это дискредитирует Константинопольский патриархат и наносит ущерб всему православному миру", – сказал митрополит агентству.
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Действиям и заявлениям Константинопольского патриарха, отметил он, дана оценка на Архиерейском совещании Русской православной церкви, которое состоялось летом 2023 года в Троице-Сергиевой лавре.
"По его итогам был принят обстоятельный документ, в котором подробно и аргументировано разбирается новая экклезиология (учение о Церкви – ред.) Константинополя, (по которой Константинопольский патриарх предстает "православным папой" – ред.). И этот документ Русской церкви уже был очень положительно воспринят среди ряда иерархов многих поместных православных Церквей мира… В мире есть Церкви, которые имеют свою самостоятельную позицию, которые не боятся никаких окриков из Стамбула (где находится кафедра Константинопольского патриархата – ред.)", – заключил митрополит.
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