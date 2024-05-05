https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943947719.html

В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине

В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине - РИА Новости, 05.05.2024

В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине

Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении гонений на украинских архиереев возмутительно и является верхом цинизма, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:13

2024-05-05T10:13

2024-05-05T10:13

украина

стамбул

константинопольский патриархат

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

ситуация вокруг упц

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111858/39/1118583995_0:311:1342:1065_1920x0_80_0_0_685e4a92dc67615ccbd1c8b8a6a9c9f1.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Молчание Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении гонений на украинских архиереев возмутительно и является верхом цинизма, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Совершенно возмутительным выглядит упорное молчание Константинопольского патриарха Варфоломея касательно преследования архиереев канонической Украинской православной церкви: по сути, он эти преследования одобрил и благословил, не сказав ни слова вопреки. Это верх цинизма… Он является инициатором и вдохновителем тех репрессий, которые происходят на Украине в отношении канонической православной церкви. Все это дискредитирует Константинопольский патриархат и наносит ущерб всему православному миру", – сказал митрополит агентству. Действиям и заявлениям Константинопольского патриарха, отметил он, дана оценка на Архиерейском совещании Русской православной церкви, которое состоялось летом 2023 года в Троице-Сергиевой лавре. "По его итогам был принят обстоятельный документ, в котором подробно и аргументировано разбирается новая экклезиология (учение о Церкви – ред.) Константинополя, (по которой Константинопольский патриарх предстает "православным папой" – ред.). И этот документ Русской церкви уже был очень положительно воспринят среди ряда иерархов многих поместных православных Церквей мира… В мире есть Церкви, которые имеют свою самостоятельную позицию, которые не боятся никаких окриков из Стамбула (где находится кафедра Константинопольского патриархата – ред.)", – заключил митрополит.

https://ria.ru/20220526/varfolomey-1790894439.html

https://ria.ru/20240412/patriarkh-1939670643.html

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, стамбул, константинопольский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия