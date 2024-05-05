https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943944219.html

Митрополит призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине

Митрополит призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине - РИА Новости, 05.05.2024

Митрополит призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине

Русская православная церковь видит главной задачей привлечение внимания международного сообщества к гонениям на верующих на Украине, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:43

2024-05-05T09:43

2024-05-05T10:36

религия

украина

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

московский патриархат

великий пост

религия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Русская православная церковь видит главной задачей привлечение внимания международного сообщества к гонениям на верующих на Украине, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Видим главную свою задачу в том, чтобы привлекать внимание международного сообщества, религиозного и светского, к ущемлению законных прав украинских верующих на исповедание своей веры, на принадлежность к канонической Православной церкви... Мы не намерены останавливаться. Мы будем всеми доступными способами на всех возможных площадках, как религиозных, так и светских, призывать обратить внимание на то, что сегодня происходит на Украине, вмешаться и защитить верующих Украинской православной церкви", – сказал архиерей. На всех межцерковных и межрелигиозных встречах, в общении с зарубежными политическими деятелями, сказал митрополит Антоний, постоянно поднимается тема гонений на Церковь на Украине. Ранее, отметил он, патриарх Кирилл неоднократно обращался в международные организации, привлекая внимание к украинским гонениям на каноническую Церковь. "К сожалению, правозащитные организации, которые, казалось бы, в силу специфики своей работы должны особенно заботиться о защите прав людей (а право на свободу вероисповедания – это неотъемлемое право любого человека), – многие из них либо вообще не ответили на обращения Святейшего Патриарха, либо отвечали общими словами, формально сообщая о принятии к сведению направленной им информации", – добавил митрополит. Каждый день, отметил архиерей, из Украины приходят новости, которые, к сожалению, уже стали привычными, – о захвате храмов, о насилии, которое совершается в отношении священнослужителей и мирян. "Каноническая Православная церковь на Украине по-прежнему находится без преувеличения в трагической ситуации – она проходит через период гонений, откровенных репрессий со стороны действующего украинского режима", – заключил глава ОВЦС.

https://ria.ru/20231020/tserkov-1903971072.html

https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903830314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московский патриархат, великий пост , религия