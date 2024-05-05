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Митрополит призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
09:43 05.05.2024 (обновлено: 10:36 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943944219.html
Митрополит призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине
Митрополит призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
Митрополит призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине
Русская православная церковь видит главной задачей привлечение внимания международного сообщества к гонениям на верующих на Украине, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:43
2024-05-05T10:36
религия
украина
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
московский патриархат
великий пост
религия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Русская православная церковь видит главной задачей привлечение внимания международного сообщества к гонениям на верующих на Украине, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Видим главную свою задачу в том, чтобы привлекать внимание международного сообщества, религиозного и светского, к ущемлению законных прав украинских верующих на исповедание своей веры, на принадлежность к канонической Православной церкви... Мы не намерены останавливаться. Мы будем всеми доступными способами на всех возможных площадках, как религиозных, так и светских, призывать обратить внимание на то, что сегодня происходит на Украине, вмешаться и защитить верующих Украинской православной церкви", – сказал архиерей. На всех межцерковных и межрелигиозных встречах, в общении с зарубежными политическими деятелями, сказал митрополит Антоний, постоянно поднимается тема гонений на Церковь на Украине. Ранее, отметил он, патриарх Кирилл неоднократно обращался в международные организации, привлекая внимание к украинским гонениям на каноническую Церковь. "К сожалению, правозащитные организации, которые, казалось бы, в силу специфики своей работы должны особенно заботиться о защите прав людей (а право на свободу вероисповедания – это неотъемлемое право любого человека), – многие из них либо вообще не ответили на обращения Святейшего Патриарха, либо отвечали общими словами, формально сообщая о принятии к сведению направленной им информации", – добавил митрополит. Каждый день, отметил архиерей, из Украины приходят новости, которые, к сожалению, уже стали привычными, – о захвате храмов, о насилии, которое совершается в отношении священнослужителей и мирян. "Каноническая Православная церковь на Украине по-прежнему находится без преувеличения в трагической ситуации – она проходит через период гонений, откровенных репрессий со стороны действующего украинского режима", – заключил глава ОВЦС.
https://ria.ru/20231020/tserkov-1903971072.html
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украина, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, московский патриархат, великий пост , религия
Религия, Украина, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Великий пост , Религия
Митрополит призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине

Митрополит Антоний призвал привлечь внимание к гонениям на верующих на Украине

© УПЦМолитвенное стояние возле ворот Киево-Печерской Лавры
Молитвенное стояние возле ворот Киево-Печерской Лавры
© УПЦ
Молитвенное стояние возле ворот Киево-Печерской Лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Русская православная церковь видит главной задачей привлечение внимания международного сообщества к гонениям на верующих на Украине, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"Видим главную свою задачу в том, чтобы привлекать внимание международного сообщества, религиозного и светского, к ущемлению законных прав украинских верующих на исповедание своей веры, на принадлежность к канонической Православной церкви... Мы не намерены останавливаться. Мы будем всеми доступными способами на всех возможных площадках, как религиозных, так и светских, призывать обратить внимание на то, что сегодня происходит на Украине, вмешаться и защитить верующих Украинской православной церкви", – сказал архиерей.
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На всех межцерковных и межрелигиозных встречах, в общении с зарубежными политическими деятелями, сказал митрополит Антоний, постоянно поднимается тема гонений на Церковь на Украине. Ранее, отметил он, патриарх Кирилл неоднократно обращался в международные организации, привлекая внимание к украинским гонениям на каноническую Церковь.
«
"К сожалению, правозащитные организации, которые, казалось бы, в силу специфики своей работы должны особенно заботиться о защите прав людей (а право на свободу вероисповедания – это неотъемлемое право любого человека), – многие из них либо вообще не ответили на обращения Святейшего Патриарха, либо отвечали общими словами, формально сообщая о принятии к сведению направленной им информации", – добавил митрополит.
Каждый день, отметил архиерей, из Украины приходят новости, которые, к сожалению, уже стали привычными, – о захвате храмов, о насилии, которое совершается в отношении священнослужителей и мирян.
"Каноническая Православная церковь на Украине по-прежнему находится без преувеличения в трагической ситуации – она проходит через период гонений, откровенных репрессий со стороны действующего украинского режима", – заключил глава ОВЦС.
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РелигияУкраинаОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьМосковский ПатриархатВеликий постРелигия
 
 
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