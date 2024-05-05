Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС
Митрополит: с начала СВО храмы РПЦ в ЕС часто подвергались вандализму
В храме. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. После начала СВО храмы Русской православной церкви (РПЦ) в Европе подвергались вандализму, заявил в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"После начала специальной военной операции, когда в целом ряде стран средства массовой информации подключились к нагнетанию русофобской истерики, наши храмы подверглись вандализму. Где-то их расписывали какими-то надписями, где-то разбивали стекла. В большинстве своём эти выходки совершали местные граждане, которые не имели никакого отношения к Православной церкви. Видимо, насмотревшись телевизора, они выходили из дома эмоционально взвинченные и вымещали своё недовольство происходящим на наших храмах", – рассказал архиерей.
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Это, по его словам, происходило в Риме (Италия), Страсбурге (Франция), Вестеросе (Швеция) и Рейкьявике (Исландия). А в Париже возле Свято-Троицкого кафедрального собора и духовно-культурного центра по инициативе властей был выставлен пост полиции, который охраняет собор и центр круглосуточно для обеспечения его сохранности.
"Некоторые священники также получали угрозы, но это никого не испугало. Все наши приходы продолжают функционировать, а священники продолжают нести своё служение", – заключил митрополит Антоний.
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