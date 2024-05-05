https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943941760.html

Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС

Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС - РИА Новости, 05.05.2024

Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС

После начала СВО храмы Русской православной церкви (РПЦ) в Европе подвергались вандализму, заявил в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:23

2024-05-05T09:23

2024-05-05T09:59

религия

европа

рим

италия

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

великий пост

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. После начала СВО храмы Русской православной церкви (РПЦ) в Европе подвергались вандализму, заявил в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "После начала специальной военной операции, когда в целом ряде стран средства массовой информации подключились к нагнетанию русофобской истерики, наши храмы подверглись вандализму. Где-то их расписывали какими-то надписями, где-то разбивали стекла. В большинстве своём эти выходки совершали местные граждане, которые не имели никакого отношения к Православной церкви. Видимо, насмотревшись телевизора, они выходили из дома эмоционально взвинченные и вымещали своё недовольство происходящим на наших храмах", – рассказал архиерей. Это, по его словам, происходило в Риме (Италия), Страсбурге (Франция), Вестеросе (Швеция) и Рейкьявике (Исландия). А в Париже возле Свято-Троицкого кафедрального собора и духовно-культурного центра по инициативе властей был выставлен пост полиции, который охраняет собор и центр круглосуточно для обеспечения его сохранности. "Некоторые священники также получали угрозы, но это никого не испугало. Все наши приходы продолжают функционировать, а священники продолжают нести своё служение", – заключил митрополит Антоний.

https://ria.ru/20230202/tserkov-1849307340.html

https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html

европа

рим

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, рим, италия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, великий пост , евросоюз, религия