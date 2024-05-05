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Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
09:23 05.05.2024 (обновлено: 09:59 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943941760.html
Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС
Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС - РИА Новости, 05.05.2024
Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС
После начала СВО храмы Русской православной церкви (РПЦ) в Европе подвергались вандализму, заявил в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:23
2024-05-05T09:59
религия
европа
рим
италия
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
великий пост
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. После начала СВО храмы Русской православной церкви (РПЦ) в Европе подвергались вандализму, заявил в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "После начала специальной военной операции, когда в целом ряде стран средства массовой информации подключились к нагнетанию русофобской истерики, наши храмы подверглись вандализму. Где-то их расписывали какими-то надписями, где-то разбивали стекла. В большинстве своём эти выходки совершали местные граждане, которые не имели никакого отношения к Православной церкви. Видимо, насмотревшись телевизора, они выходили из дома эмоционально взвинченные и вымещали своё недовольство происходящим на наших храмах", – рассказал архиерей. Это, по его словам, происходило в Риме (Италия), Страсбурге (Франция), Вестеросе (Швеция) и Рейкьявике (Исландия). А в Париже возле Свято-Троицкого кафедрального собора и духовно-культурного центра по инициативе властей был выставлен пост полиции, который охраняет собор и центр круглосуточно для обеспечения его сохранности. "Некоторые священники также получали угрозы, но это никого не испугало. Все наши приходы продолжают функционировать, а священники продолжают нести своё служение", – заключил митрополит Антоний.
https://ria.ru/20230202/tserkov-1849307340.html
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европа, рим, италия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, великий пост , евросоюз, религия
Религия, Европа, Рим, Италия, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Великий пост , Евросоюз, Религия
Митрополит рассказал о вандализме против храмов РПЦ в ЕС

Митрополит: с начала СВО храмы РПЦ в ЕС часто подвергались вандализму

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкВ храме
В храме - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
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В храме. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. После начала СВО храмы Русской православной церкви (РПЦ) в Европе подвергались вандализму, заявил в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"После начала специальной военной операции, когда в целом ряде стран средства массовой информации подключились к нагнетанию русофобской истерики, наши храмы подверглись вандализму. Где-то их расписывали какими-то надписями, где-то разбивали стекла. В большинстве своём эти выходки совершали местные граждане, которые не имели никакого отношения к Православной церкви. Видимо, насмотревшись телевизора, они выходили из дома эмоционально взвинченные и вымещали своё недовольство происходящим на наших храмах", – рассказал архиерей.
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Это, по его словам, происходило в Риме (Италия), Страсбурге (Франция), Вестеросе (Швеция) и Рейкьявике (Исландия). А в Париже возле Свято-Троицкого кафедрального собора и духовно-культурного центра по инициативе властей был выставлен пост полиции, который охраняет собор и центр круглосуточно для обеспечения его сохранности.
"Некоторые священники также получали угрозы, но это никого не испугало. Все наши приходы продолжают функционировать, а священники продолжают нести своё служение", – заключил митрополит Антоний.
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