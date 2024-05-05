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В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl - РИА Новости, 06.05.2024
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22:29 05.05.2024 (обновлено: 00:43 06.05.2024)
https://ria.ru/20240505/pozhar-1944027053.html
В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl
В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl - РИА Новости, 06.05.2024
В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl
Берлинские пожарные продолжают тушение горящего заводе Diehl, входящего в концерн по производству комплексов ПВО для Украины, передает издание Tagesspiegel. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T22:29
2024-05-06T00:43
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Берлинские пожарные продолжают тушение горящего заводе Diehl, входящего в концерн по производству комплексов ПВО для Украины, передает издание Tagesspiegel.По данным издания, на месте возгорания в районе Берлина Лихтерфельде находятся десять расчетов.На борьбу с огнем, как ожидается, еще уйдет определенной время."Все, что еще может гореть, сгорит", — заявил представитель пожарной службы. Уже в понедельник планируется начать снос остатков сгоревшего здания.В пятницу берлинцы получили экстренное оповещение о пожаре на заводе, из-за которого появился ядовитый дым. Горожанам рекомендовали избегать и объезжать опасный район, закрыть все окна и двери и отключить вентиляцию и кондиционеры.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html
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в мире, берлин (город), киев, украина
В мире, Берлин (город), Киев, Украина
В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl

Tagesspiegel: пожарные Берлина продолжают тушить пожар на оборонном заводе Diehl

© Фото : Berliner Feuerwehr/XПожар на заводе компании Diehl в Берлине
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : Berliner Feuerwehr/X
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Берлинские пожарные продолжают тушение горящего заводе Diehl, входящего в концерн по производству комплексов ПВО для Украины, передает издание Tagesspiegel.
По данным издания, на месте возгорания в районе Берлина Лихтерфельде находятся десять расчетов.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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На борьбу с огнем, как ожидается, еще уйдет определенной время.
«
"Все, что еще может гореть, сгорит", — заявил представитель пожарной службы.
Уже в понедельник планируется начать снос остатков сгоревшего здания.
В пятницу берлинцы получили экстренное оповещение о пожаре на заводе, из-за которого появился ядовитый дым. Горожанам рекомендовали избегать и объезжать опасный район, закрыть все окна и двери и отключить вентиляцию и кондиционеры.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
Сотрудники экстренной службы Украины
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