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В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl
В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl - РИА Новости, 06.05.2024
В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl
Берлинские пожарные продолжают тушение горящего заводе Diehl, входящего в концерн по производству комплексов ПВО для Украины, передает издание Tagesspiegel. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T22:29
2024-05-05T22:29
2024-05-06T00:43
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Берлинские пожарные продолжают тушение горящего заводе Diehl, входящего в концерн по производству комплексов ПВО для Украины, передает издание Tagesspiegel.По данным издания, на месте возгорания в районе Берлина Лихтерфельде находятся десять расчетов.На борьбу с огнем, как ожидается, еще уйдет определенной время."Все, что еще может гореть, сгорит", — заявил представитель пожарной службы. Уже в понедельник планируется начать снос остатков сгоревшего здания.В пятницу берлинцы получили экстренное оповещение о пожаре на заводе, из-за которого появился ядовитый дым. Горожанам рекомендовали избегать и объезжать опасный район, закрыть все окна и двери и отключить вентиляцию и кондиционеры.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
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в мире, берлин (город), киев, украина
В мире, Берлин (город), Киев, Украина
В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl
Tagesspiegel: пожарные Берлина продолжают тушить пожар на оборонном заводе Diehl