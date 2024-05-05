https://ria.ru/20240505/pozhar-1944027053.html

В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl

В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl - РИА Новости, 06.05.2024

В Берлине продолжают тушить пожар на заводе Diehl

Берлинские пожарные продолжают тушение горящего заводе Diehl, входящего в концерн по производству комплексов ПВО для Украины, передает издание Tagesspiegel. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T22:29

2024-05-05T22:29

2024-05-06T00:43

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Берлинские пожарные продолжают тушение горящего заводе Diehl, входящего в концерн по производству комплексов ПВО для Украины, передает издание Tagesspiegel.По данным издания, на месте возгорания в районе Берлина Лихтерфельде находятся десять расчетов.На борьбу с огнем, как ожидается, еще уйдет определенной время."Все, что еще может гореть, сгорит", — заявил представитель пожарной службы. Уже в понедельник планируется начать снос остатков сгоревшего здания.В пятницу берлинцы получили экстренное оповещение о пожаре на заводе, из-за которого появился ядовитый дым. Горожанам рекомендовали избегать и объезжать опасный район, закрыть все окна и двери и отключить вентиляцию и кондиционеры.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.

https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html

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берлин (город)

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