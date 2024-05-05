https://ria.ru/20240505/pozhar-1944004613.html

Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали

Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали - РИА Новости, 05.05.2024

Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали

Площадь пожара в Крыму в селе Жемчужина, где горит овощехранилище, увеличилась из-за ветра до 1800 квадратных метров, пожар удалось локализовать, сообщает МЧС... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:20

2024-05-05T18:20

2024-05-05T18:25

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Крыму в селе Жемчужина, где горит овощехранилище, увеличилась из-за ветра до 1800 квадратных метров, пожар удалось локализовать, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров."Специалисты МЧС России локализовали пожар в Крыму. Площадь составила 1 800 квадратных метров. Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240505/pozhar-1943993768.html

республика крым

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым