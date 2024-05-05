https://ria.ru/20240505/pozhar-1944004613.html
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали - РИА Новости, 05.05.2024
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали
Площадь пожара в Крыму в селе Жемчужина, где горит овощехранилище, увеличилась из-за ветра до 1800 квадратных метров, пожар удалось локализовать, сообщает МЧС... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:20
2024-05-05T18:20
2024-05-05T18:25
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Крыму в селе Жемчужина, где горит овощехранилище, увеличилась из-за ветра до 1800 квадратных метров, пожар удалось локализовать, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров."Специалисты МЧС России локализовали пожар в Крыму. Площадь составила 1 800 квадратных метров. Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943993768.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали на 1,8 тысячи квадратов