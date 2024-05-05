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Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали - РИА Новости, 05.05.2024
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18:20 05.05.2024 (обновлено: 18:25 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/pozhar-1944004613.html
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали - РИА Новости, 05.05.2024
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали
Площадь пожара в Крыму в селе Жемчужина, где горит овощехранилище, увеличилась из-за ветра до 1800 квадратных метров, пожар удалось локализовать, сообщает МЧС... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:20
2024-05-05T18:25
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Крыму в селе Жемчужина, где горит овощехранилище, увеличилась из-за ветра до 1800 квадратных метров, пожар удалось локализовать, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров."Специалисты МЧС России локализовали пожар в Крыму. Площадь составила 1 800 квадратных метров. Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали

Пожар на овощехранилище в Крыму локализовали на 1,8 тысячи квадратов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Площадь пожара в Крыму в селе Жемчужина, где горит овощехранилище, увеличилась из-за ветра до 1800 квадратных метров, пожар удалось локализовать, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
"Специалисты МЧС России локализовали пожар в Крыму. Площадь составила 1 800 квадратных метров. Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты", - говорится в сообщении.
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