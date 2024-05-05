https://ria.ru/20240505/pozhar-1944002965.html
В Крыму тушат пожар в овощехранилище
В Крыму тушат пожар в овощехранилище - РИА Новости, 05.05.2024
В Крыму тушат пожар в овощехранилище
Пожар в овощехранилище площадью 800 квадратных метров тушат в селе Жемчужина в Крыму, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:06
2024-05-05T18:06
2024-05-05T18:06
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожар в овощехранилище площадью 800 квадратных метров тушат в селе Жемчужина в Крыму, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Крыму сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. В селе Жемчужина горит овощехранилище на 800 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 37 специалистов и 11 единиц техники, дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933763204.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму тушат пожар в овощехранилище
В Крыму тушат пожар в овощехранилище площадью 800 квадратных метров