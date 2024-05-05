https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха - РИА Новости, 05.05.2024
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха
Спасатели полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:53
2024-05-05T08:53
2024-05-05T08:53
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание трёхэтажных нежилых зданий общей площадью тысяча квадратных метров произошло вечером в субботу. Спасатели отправились на место ЧП в 22.32. Ликвидировать открытое возгорание удалось в 01.42. "В 03.56 полная ликвидация", - сказали в краевом МЧС. Отмечается, что было повреждено пять нежилых зданий, к ликвидации огня привлекались 90 спасателей, использовалось 28 единиц техники.
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943883789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в станице Голубицкая
СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Возгорание трёхэтажных нежилых зданий общей площадью тысяча квадратных метров произошло вечером в субботу. Спасатели отправились на место ЧП в 22.32. Ликвидировать открытое возгорание удалось в 01.42.
"В 03.56 полная ликвидация", - сказали в краевом МЧС.
Отмечается, что было повреждено пять нежилых зданий, к ликвидации огня привлекались 90 спасателей, использовалось 28 единиц техники.