https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html

На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха

На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха - РИА Новости, 05.05.2024

На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха

Спасатели полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:53

2024-05-05T08:53

2024-05-05T08:53

происшествия

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание трёхэтажных нежилых зданий общей площадью тысяча квадратных метров произошло вечером в субботу. Спасатели отправились на место ЧП в 22.32. Ликвидировать открытое возгорание удалось в 01.42. "В 03.56 полная ликвидация", - сказали в краевом МЧС. Отмечается, что было повреждено пять нежилых зданий, к ликвидации огня привлекались 90 спасателей, использовалось 28 единиц техники.

https://ria.ru/20240504/pozhar-1943883789.html

https://ria.ru/20240426/pozhar-1942515554.html

россия

краснодарский край

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)