Рейтинг@Mail.ru
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943938328.html
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха - РИА Новости, 05.05.2024
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха
Спасатели полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:53
2024-05-05T08:53
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Возгорание трёхэтажных нежилых зданий общей площадью тысяча квадратных метров произошло вечером в субботу. Спасатели отправились на место ЧП в 22.32. Ликвидировать открытое возгорание удалось в 01.42. "В 03.56 полная ликвидация", - сказали в краевом МЧС. Отмечается, что было повреждено пять нежилых зданий, к ликвидации огня привлекались 90 спасателей, использовалось 28 единиц техники.
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943883789.html
https://ria.ru/20240426/pozhar-1942515554.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха

На Кубани полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в станице Голубицкая

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар на базе отдыха в кубанской станице Голубицкая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Возгорание трёхэтажных нежилых зданий общей площадью тысяча квадратных метров произошло вечером в субботу. Спасатели отправились на место ЧП в 22.32. Ликвидировать открытое возгорание удалось в 01.42.
Пожарные и спасатели - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Крыму локализовали пожар на складе
Вчера, 19:03
"В 03.56 полная ликвидация", - сказали в краевом МЧС.
Отмечается, что было повреждено пять нежилых зданий, к ликвидации огня привлекались 90 спасателей, использовалось 28 единиц техники.
Место пожара в гостевом доме в Лермонтово Краснодарского края. 26 апреля 2024
На Кубани загорелась гостиница
26 апреля, 15:04
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала