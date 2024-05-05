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В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на базе отдыха - РИА Новости, 05.05.2024
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01:52 05.05.2024 (обновлено: 05:36 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943921806.html
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на базе отдыха
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на базе отдыха - РИА Новости, 05.05.2024
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на базе отдыха
Пожарные ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае, где загорелись нежилые строения на территории базы отдыха, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T01:52
2024-05-05T05:36
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае, где загорелись нежилые строения на территории базы отдыха, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в станице Голубицкая в Краснодарском крае горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров. В службе "112" РИА Новости заявляли, что горит трехэтажный гостевой дом. Пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров."В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС.
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на базе отдыха

На Кубани ликвидировали открытое горение на базе отдыха на 1200 "квадратах"

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУчениях по гражданской обороне
Учениях по гражданской обороне - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Учениях по гражданской обороне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае, где загорелись нежилые строения на территории базы отдыха, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что в станице Голубицкая в Краснодарском крае горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров. В службе "112" РИА Новости заявляли, что горит трехэтажный гостевой дом. Пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров.
"В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС.
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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