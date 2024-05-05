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В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на базе отдыха

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на базе отдыха - РИА Новости, 05.05.2024

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение на базе отдыха

Пожарные ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае, где загорелись нежилые строения на территории базы отдыха, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T01:52

2024-05-05T01:52

2024-05-05T05:36

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае, где загорелись нежилые строения на территории базы отдыха, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в станице Голубицкая в Краснодарском крае горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров. В службе "112" РИА Новости заявляли, что горит трехэтажный гостевой дом. Пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров."В Краснодарском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС.

краснодарский край

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)