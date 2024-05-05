https://ria.ru/20240505/pozhar-1943911123.html
На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом
На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом - РИА Новости, 05.05.2024
На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом
Три нежилых здания горят на территории базы отдыха в Темрюкском районе Кубани на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:04
2024-05-05T00:04
2024-05-05T00:04
происшествия
темрюкский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Три нежилых здания горят на территории базы отдыха в Темрюкском районе Кубани на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет. "Горит трехэтажный гостевой дом – не газифицирован. Пострадавших нет", - сообщили РИА Новости в службе "112", отвечая на вопрос о возгорании в станице Голубицкой Темрюкского района. По данным МЧС России, в населенном пункте горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Отмечается, что пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943903977.html
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происшествия, темрюкский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Темрюкский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом
В Темрюкском районе Кубани загорелись три нежилых здания на тысяче "квадратов"