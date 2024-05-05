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На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом - РИА Новости, 05.05.2024
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00:04 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943911123.html
На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом
На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом - РИА Новости, 05.05.2024
На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом
Три нежилых здания горят на территории базы отдыха в Темрюкском районе Кубани на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:04
2024-05-05T00:04
происшествия
темрюкский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Три нежилых здания горят на территории базы отдыха в Темрюкском районе Кубани на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет. "Горит трехэтажный гостевой дом – не газифицирован. Пострадавших нет", - сообщили РИА Новости в службе "112", отвечая на вопрос о возгорании в станице Голубицкой Темрюкского района. По данным МЧС России, в населенном пункте горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Отмечается, что пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20240504/pozhar-1943903977.html
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темрюкский район
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происшествия, темрюкский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Темрюкский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом

В Темрюкском районе Кубани загорелись три нежилых здания на тысяче "квадратов"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Три нежилых здания горят на территории базы отдыха в Темрюкском районе Кубани на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет.
"Горит трехэтажный гостевой дом – не газифицирован. Пострадавших нет", - сообщили РИА Новости в службе "112", отвечая на вопрос о возгорании в станице Голубицкой Темрюкского района.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Симферополе ликвидировали пожар на складе
Вчера, 22:10
По данным МЧС России, в населенном пункте горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров.
Отмечается, что пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России.
Пожар на складе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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ПроисшествияТемрюкский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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