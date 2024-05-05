https://ria.ru/20240505/pozhar-1943911123.html

На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом

На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом - РИА Новости, 05.05.2024

На базе отдыха на Кубани загорелся гостевой дом

Три нежилых здания горят на территории базы отдыха в Темрюкском районе Кубани на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:04

2024-05-05T00:04

2024-05-05T00:04

происшествия

темрюкский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Три нежилых здания горят на территории базы отдыха в Темрюкском районе Кубани на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет. "Горит трехэтажный гостевой дом – не газифицирован. Пострадавших нет", - сообщили РИА Новости в службе "112", отвечая на вопрос о возгорании в станице Голубицкой Темрюкского района. По данным МЧС России, в населенном пункте горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Отмечается, что пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20240504/pozhar-1943903977.html

https://ria.ru/20231101/pozhar-1906768290.html

темрюкский район

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, темрюкский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)