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Захарова поздравила россиян с Пасхой

Захарова поздравила россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Захарова поздравила россиян с Пасхой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:44

2024-05-05T00:44

2024-05-05T00:44

религия

россия

мария захарова

пасха

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе! С праздником, православные!", - написала она в Telegram-канале.

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2024

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россия, мария захарова, пасха