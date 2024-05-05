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Захарова поздравила россиян с Пасхой
Захарова поздравила россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Захарова поздравила россиян с Пасхой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:44
2024-05-05T00:44
2024-05-05T00:44
религия
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мария захарова
пасха
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе! С праздником, православные!", - написала она в Telegram-канале.
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россия, мария захарова, пасха
Религия, Россия, Мария Захарова, Пасха
Захарова поздравила россиян с Пасхой
Представитель МИД Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи