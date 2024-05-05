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Захарова поздравила россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
00:44 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pozdravlenie-1943915970.html
Захарова поздравила россиян с Пасхой
Захарова поздравила россиян с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Захарова поздравила россиян с Пасхой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:44
2024-05-05T00:44
религия
россия
мария захарова
пасха
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе! С праздником, православные!", - написала она в Telegram-канале.
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россия, мария захарова, пасха
Религия, Россия, Мария Захарова, Пасха
Захарова поздравила россиян с Пасхой

Представитель МИД Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая.
"Христос Воскресе! С праздником, православные!", - написала она в Telegram-канале.
 
РелигияРоссияМария ЗахароваПасха
 
 
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