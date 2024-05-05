Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление семейных ценностей
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНочное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя
Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив, что под его предстоятельством делается многое для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая.
"Русская православная церковь активно участвует в жизни страны, пользуется большим авторитетом в обществе. Под Вашим предстоятельством (патриарха Кирилла - ред.) ведется активная просветительская и благотворительная работа, оказывается содействие в решении важных задач в сфере культуры и образования. Многое делается для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.
Российский премьер также подчеркнул, что особого уважения заслуживает гуманитарная и духовная помощь Церкви участникам специальной военной операции и их семьям.
Мишустин добавил, что Пасха - один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции российского народа, его историю и культуру.
"Эти светлые пасхальные дни дарят россиянам радость и надежду, вселяют в сердца самые добрые чувства, побуждают совершать благие дела", - отмечается в телеграмме.