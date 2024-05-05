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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
00:38 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pozdravlenie-1943914450.html
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив, что под его предстоятельством делается... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:38
2024-05-05T00:38
религия
россия
михаил мишустин
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив, что под его предстоятельством делается многое для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Русская православная церковь активно участвует в жизни страны, пользуется большим авторитетом в обществе. Под Вашим предстоятельством (патриарха Кирилла - ред.) ведется активная просветительская и благотворительная работа, оказывается содействие в решении важных задач в сфере культуры и образования. Многое делается для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения", - говорится в телеграмме. Российский премьер также подчеркнул, что особого уважения заслуживает гуманитарная и духовная помощь Церкви участникам специальной военной операции и их семьям. Мишустин добавил, что Пасха - один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции российского народа, его историю и культуру. "Эти светлые пасхальные дни дарят россиянам радость и надежду, вселяют в сердца самые добрые чувства, побуждают совершать благие дела", - отмечается в телеграмме.
https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html
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россия, михаил мишустин, русская православная церковь, пасха
Религия, Россия, Михаил Мишустин, Русская православная церковь, Пасха
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление семейных ценностей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНочное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя
Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив, что под его предстоятельством делается многое для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова
Вчера, 09:11
"Русская православная церковь активно участвует в жизни страны, пользуется большим авторитетом в обществе. Под Вашим предстоятельством (патриарха Кирилла - ред.) ведется активная просветительская и благотворительная работа, оказывается содействие в решении важных задач в сфере культуры и образования. Многое делается для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения", - говорится в телеграмме.
Российский премьер также подчеркнул, что особого уважения заслуживает гуманитарная и духовная помощь Церкви участникам специальной военной операции и их семьям.
Мишустин добавил, что Пасха - один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции российского народа, его историю и культуру.
"Эти светлые пасхальные дни дарят россиянам радость и надежду, вселяют в сердца самые добрые чувства, побуждают совершать благие дела", - отмечается в телеграмме.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Вчера, 16:10
 
РелигияРоссияМихаил МишустинРусская православная церковьПасха
 
 
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