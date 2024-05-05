https://ria.ru/20240505/pozdravlenie-1943914450.html

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив, что под его предстоятельством делается... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:38

2024-05-05T00:38

2024-05-05T00:38

религия

россия

михаил мишустин

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи, отметив, что под его предстоятельством делается многое для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Русская православная церковь активно участвует в жизни страны, пользуется большим авторитетом в обществе. Под Вашим предстоятельством (патриарха Кирилла - ред.) ведется активная просветительская и благотворительная работа, оказывается содействие в решении важных задач в сфере культуры и образования. Многое делается для укрепления семейных ценностей, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения", - говорится в телеграмме. Российский премьер также подчеркнул, что особого уважения заслуживает гуманитарная и духовная помощь Церкви участникам специальной военной операции и их семьям. Мишустин добавил, что Пасха - один из самых почитаемых православных праздников, который имеет огромное значение для верующих и для всех, кто ценит многовековые духовные традиции российского народа, его историю и культуру. "Эти светлые пасхальные дни дарят россиянам радость и надежду, вселяют в сердца самые добрые чувства, побуждают совершать благие дела", - отмечается в телеграмме.

https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html

https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943858585.html

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россия, михаил мишустин, русская православная церковь, пасха