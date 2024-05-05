https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 05.05.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
В субботу и воскресенье в Москве начнется потепление, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:49
2024-05-05T17:49
2024-05-05T17:49
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В субботу и воскресенье в Москве начнется потепление, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пятница, 10 мая, станет заключительным днем в затянувшейся аномалии холода. Ночью распогодится, температура составит минус 4 - плюс 1 градус. Днем ожидается неустойчивый характер метеоусловий с вероятностью небольшого локального дождя, температура повысится до плюс 8-13 градусов. "В субботу и воскресенье, в теплом секторе циклона, небо будет хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. Минимальная температура плюс 3-8, максимальная плюс 12-17", - написал специалист.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Синоптик Тишковец: в субботу и воскресенье в Москве ожидается потепление
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
В субботу и воскресенье в Москве начнется потепление, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что пятница, 10 мая, станет заключительным днем в затянувшейся аномалии холода. Ночью распогодится, температура составит минус 4 - плюс 1 градус. Днем ожидается неустойчивый характер метеоусловий с вероятностью небольшого локального дождя, температура повысится до плюс 8-13 градусов.
"В субботу и воскресенье, в теплом секторе циклона, небо будет хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. Минимальная температура плюс 3-8, максимальная плюс 12-17", - написал специалист.