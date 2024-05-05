https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 05.05.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

В субботу и воскресенье в Москве начнется потепление, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:49

2024-05-05T17:49

2024-05-05T17:49

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В субботу и воскресенье в Москве начнется потепление, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пятница, 10 мая, станет заключительным днем в затянувшейся аномалии холода. Ночью распогодится, температура составит минус 4 - плюс 1 градус. Днем ожидается неустойчивый характер метеоусловий с вероятностью небольшого локального дождя, температура повысится до плюс 8-13 градусов. "В субботу и воскресенье, в теплом секторе циклона, небо будет хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. Минимальная температура плюс 3-8, максимальная плюс 12-17", - написал специалист.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец, погода