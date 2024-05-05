https://ria.ru/20240505/pomosch-1943982312.html

Губернатор Орловской области передал бойцам приграничья автомобиль

Губернатор Орловской области передал бойцам приграничья автомобиль - РИА Новости, 05.05.2024

Губернатор Орловской области передал бойцам приграничья автомобиль

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке в приграничный Грайворонский район Белгородской области, где служат его... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:18

2024-05-05T15:18

2024-05-05T15:27

надежные люди

грайворонский район

белгородская область

орловская область

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943983262_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1debd57f553dd94da23b2d8542c6d7cf.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке в приграничный Грайворонский район Белгородской области, где служат его земляки-артиллеристы, бойцам спецоперации доставили автомобиль и спецоборудование. "Поддержка земляков, орловских ребят, участвующих в спецоперации, является для нас безусловным приоритетом. Сегодня я посетил наших артиллеристов в Грайворонском районе Белгородской области. Приехали не с пустыми руками. Знаем, что была потребность в гражданском автомобиле. При поддержке орловского медицинского сообщества подготовили для бойцов и передали автомобиль "Ниву", – написал Клычков. Как отметил губернатор, бойцам вручили квадрокоптер с тепловизором, запчасти, шины, расходные материалы на автомобили: моторное масло, антифриз, тормозной цилиндр, аккумуляторы, наборы головок и ключей, гидравлический домкрат, стропы. "Артиллерия, развернувшаяся на позициях в Белгородчине, поражает цели, работает на предупреждение и защищает приграничные районы от огня противника, останавливает удары и попытки вторжения врага на наши регионы. Мы неустанно благодарим бойцов за каждую минуту мира, обеспеченную их мужеством и самоотверженным трудом. Помогали и будем помогать приближать Победу, миг, когда все ребята вновь вернутся домой", – подчеркнул глава региона. Клычков поблагодарил всех, кто помогает фронту и вносит вклад в укрепление боеспособности армии, в том числе, орловских медиков и представителей бизнес-сообщества.

https://ria.ru/20240505/pomosch-1943978941.html

https://ria.ru/20240503/spetsoborudovanie-1943771981.html

грайворонский район

белгородская область

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

грайворонский район, белгородская область, орловская область, андрей клычков