https://ria.ru/20240505/pomosch-1943982312.html
Губернатор Орловской области передал бойцам приграничья автомобиль
Губернатор Орловской области передал бойцам приграничья автомобиль - РИА Новости, 05.05.2024
Губернатор Орловской области передал бойцам приграничья автомобиль
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке в приграничный Грайворонский район Белгородской области, где служат его... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:18
2024-05-05T15:18
2024-05-05T15:27
надежные люди
грайворонский район
белгородская область
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о своей поездке в приграничный Грайворонский район Белгородской области, где служат его земляки-артиллеристы, бойцам спецоперации доставили автомобиль и спецоборудование. "Поддержка земляков, орловских ребят, участвующих в спецоперации, является для нас безусловным приоритетом. Сегодня я посетил наших артиллеристов в Грайворонском районе Белгородской области. Приехали не с пустыми руками. Знаем, что была потребность в гражданском автомобиле. При поддержке орловского медицинского сообщества подготовили для бойцов и передали автомобиль "Ниву", – написал Клычков. Как отметил губернатор, бойцам вручили квадрокоптер с тепловизором, запчасти, шины, расходные материалы на автомобили: моторное масло, антифриз, тормозной цилиндр, аккумуляторы, наборы головок и ключей, гидравлический домкрат, стропы. "Артиллерия, развернувшаяся на позициях в Белгородчине, поражает цели, работает на предупреждение и защищает приграничные районы от огня противника, останавливает удары и попытки вторжения врага на наши регионы. Мы неустанно благодарим бойцов за каждую минуту мира, обеспеченную их мужеством и самоотверженным трудом. Помогали и будем помогать приближать Победу, миг, когда все ребята вновь вернутся домой", – подчеркнул глава региона. Клычков поблагодарил всех, кто помогает фронту и вносит вклад в укрепление боеспособности армии, в том числе, орловских медиков и представителей бизнес-сообщества.
https://ria.ru/20240505/pomosch-1943978941.html
https://ria.ru/20240503/spetsoborudovanie-1943771981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грайворонский район, белгородская область, орловская область, андрей клычков
Надежные люди, Грайворонский район, Белгородская область, Орловская область, Андрей Клычков
Губернатор Орловской области передал бойцам приграничья автомобиль
Глава Орловской области передал бойцам приграничья машину и спецоборудование
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале
о своей поездке в приграничный Грайворонский район Белгородской области, где служат его земляки-артиллеристы, бойцам спецоперации доставили автомобиль и спецоборудование.
"Поддержка земляков, орловских ребят, участвующих в спецоперации, является для нас безусловным приоритетом. Сегодня я посетил наших артиллеристов в Грайворонском районе Белгородской области. Приехали не с пустыми руками. Знаем, что была потребность в гражданском автомобиле. При поддержке орловского медицинского сообщества подготовили для бойцов и передали автомобиль "Ниву", – написал Клычков.
Как отметил губернатор, бойцам вручили квадрокоптер с тепловизором, запчасти, шины, расходные материалы на автомобили: моторное масло, антифриз, тормозной цилиндр, аккумуляторы, наборы головок и ключей, гидравлический домкрат, стропы.
"Артиллерия, развернувшаяся на позициях в Белгородчине, поражает цели, работает на предупреждение и защищает приграничные районы от огня противника, останавливает удары и попытки вторжения врага на наши регионы. Мы неустанно благодарим бойцов за каждую минуту мира, обеспеченную их мужеством и самоотверженным трудом. Помогали и будем помогать приближать Победу, миг, когда все ребята вновь вернутся домой", – подчеркнул глава региона.
Клычков поблагодарил всех, кто помогает фронту и вносит вклад в укрепление боеспособности армии, в том числе, орловских медиков и представителей бизнес-сообщества.