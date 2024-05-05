https://ria.ru/20240505/pomosch-1943978941.html

Глава Югры передала гуманитарную помощь военнослужащим СВО

Глава Югры передала гуманитарную помощь военнослужащим СВО - РИА Новости, 05.05.2024

Глава Югры передала гуманитарную помощь военнослужащим СВО

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику передала гуманитарный груз военнослужащим из... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:58

2024-05-05T14:58

2024-05-05T14:58

ханты-мансийский автономный округ

макеевка

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

денис пушилин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику передала гуманитарный груз военнослужащим из Югры, сообщает департамент внутренней политики региона. "Накануне вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, главой городского округа Макеевка Владиславом Ключаровым работали в нашей подшефной Макеевке. Передали макеевчанам коммунальную спецтехнику, нашим военнослужащим по их заявкам - от югорчан технику и оборудование", - приводятся в сообщении слова Комаровой. По данным властей, в состав груза вошли дроны, генераторы, электрические пилы, приборы ночного видения, ноутбуки и другое оборудование. Власти ХМАО на постоянной основе приобретают по прямым заявкам командиров воинских частей, в которых несут службу югорчане, необходимое снаряжение и оборудование, в том числе транспорт, технику, обмундирование, строительные материалы и квадрокоптеры. В общей сложности с начала проведения СВО югорчанами направлено более 3,5 тысячи тонн гуманитарного груза. В мае 2022 года Комарова и Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, а также реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, и гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943722956.html

https://ria.ru/20240404/kontrakt-1937818086.html

макеевка

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

макеевка, донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, денис пушилин