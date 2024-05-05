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Глава Югры передала гуманитарную помощь военнослужащим СВО - РИА Новости, 05.05.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:58 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pomosch-1943978941.html
Глава Югры передала гуманитарную помощь военнослужащим СВО
Глава Югры передала гуманитарную помощь военнослужащим СВО - РИА Новости, 05.05.2024
Глава Югры передала гуманитарную помощь военнослужащим СВО
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику передала гуманитарный груз военнослужащим из... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:58
2024-05-05T14:58
ханты-мансийский автономный округ
макеевка
донецкая народная республика
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
денис пушилин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику передала гуманитарный груз военнослужащим из Югры, сообщает департамент внутренней политики региона. "Накануне вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, главой городского округа Макеевка Владиславом Ключаровым работали в нашей подшефной Макеевке. Передали макеевчанам коммунальную спецтехнику, нашим военнослужащим по их заявкам - от югорчан технику и оборудование", - приводятся в сообщении слова Комаровой. По данным властей, в состав груза вошли дроны, генераторы, электрические пилы, приборы ночного видения, ноутбуки и другое оборудование. Власти ХМАО на постоянной основе приобретают по прямым заявкам командиров воинских частей, в которых несут службу югорчане, необходимое снаряжение и оборудование, в том числе транспорт, технику, обмундирование, строительные материалы и квадрокоптеры. В общей сложности с начала проведения СВО югорчанами направлено более 3,5 тысячи тонн гуманитарного груза. В мае 2022 года Комарова и Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, а также реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, и гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943722956.html
https://ria.ru/20240404/kontrakt-1937818086.html
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макеевка, донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, денис пушилин
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Денис Пушилин
Глава Югры передала гуманитарную помощь военнослужащим СВО

Глава Югры Комарова передала гуманитарный груз военнослужащим в зоне СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
© Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику передала гуманитарный груз военнослужащим из Югры, сообщает департамент внутренней политики региона.
"Накануне вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, главой городского округа Макеевка Владиславом Ключаровым работали в нашей подшефной Макеевке. Передали макеевчанам коммунальную спецтехнику, нашим военнослужащим по их заявкам - от югорчан технику и оборудование", - приводятся в сообщении слова Комаровой.
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По данным властей, в состав груза вошли дроны, генераторы, электрические пилы, приборы ночного видения, ноутбуки и другое оборудование.
Власти ХМАО на постоянной основе приобретают по прямым заявкам командиров воинских частей, в которых несут службу югорчане, необходимое снаряжение и оборудование, в том числе транспорт, технику, обмундирование, строительные материалы и квадрокоптеры. В общей сложности с начала проведения СВО югорчанами направлено более 3,5 тысячи тонн гуманитарного груза.
В мае 2022 года Комарова и Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, а также реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, и гуманитарную помощь.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваДенис Пушилин
 
 
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