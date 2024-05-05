https://ria.ru/20240505/pogoda-1943940326.html

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 05.05.2024

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе

Аномально низкие температуры, ночные заморозки, гололёд и снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:11

2024-05-05T09:11

2024-05-05T09:11

общество

евгений тишковец

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92889/60/928896071_0:255:2006:1383_1920x0_80_0_0_068f10480f29ff8edfc3598905e1693a.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Аномально низкие температуры, ночные заморозки, гололёд и снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном, высокой вероятностью ночных заморозков, гололёдных явлений и зарядов снега", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20231007/pogoda-1901095661.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, экология в россии