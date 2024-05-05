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Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 05.05.2024
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09:11 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pogoda-1943940326.html
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 05.05.2024
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе
Аномально низкие температуры, ночные заморозки, гололёд и снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:11
2024-05-05T09:11
общество
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Аномально низкие температуры, ночные заморозки, гололёд и снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном, высокой вероятностью ночных заморозков, гололёдных явлений и зарядов снега", - рассказал синоптик.
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общество, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Евгений Тишковец, Экология в России
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на следующей неделе

Синоптик Тишковец: в Центральной России на следующей неделе ожидаются заморозки

© Фото : Дмитрий МетелкинЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : Дмитрий Метелкин
Заморозки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Аномально низкие температуры, ночные заморозки, гололёд и снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном, высокой вероятностью ночных заморозков, гололёдных явлений и зарядов снега", - рассказал синоптик.
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