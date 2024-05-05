Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на Пасху - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pogoda-1943939794.html
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Москвичам рассказали о погоде на Пасху - РИА Новости, 05.05.2024
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди и до плюс 12 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:07
2024-05-05T09:07
общество
москва
нижний новгород
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940903742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86e27695f95857f3fc5cb01593e3c301.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди и до плюс 12 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Нижним Новгородом. "Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Температура воздуха в Москве плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13, вечером похолодает", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер в столице будет дуть западный с разворотом на северный со скоростью 4-9 метров в секунду, а в порывах до 15 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 742 миллиметров ртутного столба. "За минувшую ночь в Москве выпало 7-9 миллиметров осадков, что составляет 15% от месячной нормы", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240503/pogoda-1943623578.html
https://ria.ru/20240501/pogoda-1943287602.html
москва
нижний новгород
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940903742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96c044c55eedd6841187c7261f33a663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, нижний новгород, московская область (подмосковье), евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Нижний Новгород, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде на Пасху

В Москве на Пасху ожидаются кратковременные дожди и до 12 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина под дождем в Москве
Мужчина под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина под дождем в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди и до плюс 12 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Нижним Новгородом.
Украшение Москвы к 9 Мая - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Синоптик рассказал о погоде девятого мая в Москве
3 мая, 09:57
"Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Температура воздуха в Москве плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13, вечером похолодает", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер в столице будет дуть западный с разворотом на северный со скоростью 4-9 метров в секунду, а в порывах до 15 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 742 миллиметров ртутного столба.
"За минувшую ночь в Москве выпало 7-9 миллиметров осадков, что составляет 15% от месячной нормы", - добавил синоптик.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные
1 мая, 12:26
 
ОбществоМоскваНижний НовгородМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала