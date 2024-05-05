https://ria.ru/20240505/pogoda-1943939794.html
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Москвичам рассказали о погоде на Пасху - РИА Новости, 05.05.2024
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди и до плюс 12 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:07
2024-05-05T09:07
2024-05-05T09:07
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евгений тишковец
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди и до плюс 12 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Нижним Новгородом. "Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Температура воздуха в Москве плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13, вечером похолодает", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер в столице будет дуть западный с разворотом на северный со скоростью 4-9 метров в секунду, а в порывах до 15 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 742 миллиметров ртутного столба. "За минувшую ночь в Москве выпало 7-9 миллиметров осадков, что составляет 15% от месячной нормы", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240503/pogoda-1943623578.html
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общество, москва, нижний новгород, московская область (подмосковье), евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Нижний Новгород, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
В Москве на Пасху ожидаются кратковременные дожди и до 12 градусов тепла