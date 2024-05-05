Рейтинг@Mail.ru
Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 05.05.2024 (обновлено: 20:53 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/poeziya-1944018692.html
Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине
Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:47
2024-05-05T20:53
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о важности включения в школьную программу современной фронтовой поэзии, посвященной событиям на Украине. &quot;У нас вышел сборник &quot;ПоэZия русского лета&quot; современных фронтовых поэтов, потрясающих абсолютно, я считаю, что по-прежнему недооцененных. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе. Они должны быть в обязательной школьной программе. Они по силе слова, по внутренней культуре, по культуре языка и по художественным достоинствам ничуть не хуже, чем великие фронтовые поэты Великой Отечественной — Симонов, Твардовский и прочие&quot;, — подчеркнула она.Симоньян добавила, что сейчас готовится к выходу второй сборник современной фронтовой поэзии "ПоэZия русской зимы". В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года. Среди авторов — Анна Ревякина, Семен Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева и Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.
https://ria.ru/20240218/grazhdanstvo-1928123496.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:606:2048:2142_1920x0_80_0_0_79888c710fcf8ed7ac02625b034d64af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине

Симоньян призвала включить в школьную программу фронтовую поэзию об СВО

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о важности включения в школьную программу современной фронтовой поэзии, посвященной событиям на Украине.
«

"У нас вышел сборник "ПоэZия русского лета" современных фронтовых поэтов, потрясающих абсолютно, я считаю, что по-прежнему недооцененных. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе. Они должны быть в обязательной школьной программе. Они по силе слова, по внутренней культуре, по культуре языка и по художественным достоинствам ничуть не хуже, чем великие фронтовые поэты Великой Отечественной — Симонов, Твардовский и прочие", — подчеркнула она.

Симоньян добавила, что сейчас готовится к выходу второй сборник современной фронтовой поэзии "ПоэZия русской зимы".
В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года. Среди авторов — Анна Ревякина, Семен Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева и Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку
18 февраля, 21:04
 
УкраинаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала