https://ria.ru/20240505/poeziya-1944018692.html

Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине

Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине - РИА Новости, 05.05.2024

Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T20:47

2024-05-05T20:47

2024-05-05T20:53

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о важности включения в школьную программу современной фронтовой поэзии, посвященной событиям на Украине. "У нас вышел сборник "ПоэZия русского лета" современных фронтовых поэтов, потрясающих абсолютно, я считаю, что по-прежнему недооцененных. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе. Они должны быть в обязательной школьной программе. Они по силе слова, по внутренней культуре, по культуре языка и по художественным достоинствам ничуть не хуже, чем великие фронтовые поэты Великой Отечественной — Симонов, Твардовский и прочие", — подчеркнула она.Симоньян добавила, что сейчас готовится к выходу второй сборник современной фронтовой поэзии "ПоэZия русской зимы". В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года. Среди авторов — Анна Ревякина, Семен Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева и Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.

https://ria.ru/20240218/grazhdanstvo-1928123496.html

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украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)