https://ria.ru/20240505/peregovory-1943925627.html

СМИ: переговоры с ХАМАС завершились безрезультатно

СМИ: переговоры с ХАМАС завершились безрезультатно - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: переговоры с ХАМАС завершились безрезультатно

Переговоры с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Каире через египетских посредников, в субботу окончились... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T04:18

2024-05-05T04:18

2024-05-05T05:16

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Переговоры с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Каире через египетских посредников, в субботу окончились безрезультатно, в воскресенье будет новый раунд, утверждает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники в движении. "Делегация военной группы ХАМАС была в субботу в Каире для участия в продолжающихся переговорах о прекращении огня с Израилем... Переговоры о прекращении огня в субботу закончились безрезультатно", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС, осведомленного о ходе переговоров. По словам собеседника телеканала, в воскресенье "начнется новый раунд" переговоров. Газета New York Times утверждает, что Израиль еще не отправил в Каир свою делегацию.При этом ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал о том, что движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня. Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе". Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военных ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20240426/erdogan--1942541202.html

https://ria.ru/20240430/ssha-1943098071.html

https://ria.ru/20240504/katar-1943805949.html

https://ria.ru/20240430/gaza-1943092619.html

https://ria.ru/20231120/zalozhniki-1910492353.html

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каир (город)

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в мире, израиль, каир (город), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году