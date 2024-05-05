Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья
Глава буддийского управления Йонтен поздравил православных христиан с Пасхой
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в Telegram-канале управления поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал в этот праздник всем людям счастья, мира и благополучия.
"От лица Центрального духовного управления буддистов и себя лично поздравляю вас с праздником Пасхи. Пусть этот священный праздник принесет всем счастье, мир и благополучие. Пусть наши сердца всегда будут наполнены верой, добротой и любовью. Я поздравляю христиан, а пожелания мои направлены всем людям. Потому что на протяжении веков, живя одной большой российской семьёй, мы имеем одну общую историю и одно общее будущее, и важную роль в формировании этого будущего играют именно традиционные для наших народов духовные ориентиры. И конечно, православие в нашей стране и задаёт эти духовные ориентиры. Как и другие традиционные религии России, ведь духовно-нравственные ценности у нас одни", – говорится в поздравлении Киришова.