https://ria.ru/20240505/paskha-1943962548.html

Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья

Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья - РИА Новости, 05.05.2024

Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья

Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в Telegram-канале управления поздравил православных христиан с... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:38

2024-05-05T12:38

2024-05-05T12:38

религия

россия

пасха

религия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в Telegram-канале управления поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал в этот праздник всем людям счастья, мира и благополучия. "От лица Центрального духовного управления буддистов и себя лично поздравляю вас с праздником Пасхи. Пусть этот священный праздник принесет всем счастье, мир и благополучие. Пусть наши сердца всегда будут наполнены верой, добротой и любовью. Я поздравляю христиан, а пожелания мои направлены всем людям. Потому что на протяжении веков, живя одной большой российской семьёй, мы имеем одну общую историю и одно общее будущее, и важную роль в формировании этого будущего играют именно традиционные для наших народов духовные ориентиры. И конечно, православие в нашей стране и задаёт эти духовные ориентиры. Как и другие традиционные религии России, ведь духовно-нравственные ценности у нас одни", – говорится в поздравлении Киришова.

https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пасха, религия