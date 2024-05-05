Рейтинг@Mail.ru
Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:38 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/paskha-1943962548.html
Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья
Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья - РИА Новости, 05.05.2024
Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья
Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в Telegram-канале управления поздравил православных христиан с... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:38
2024-05-05T12:38
религия
россия
пасха
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_0:218:3074:1947_1920x0_80_0_0_8681ef255c080a30b17da4b423aeea93.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в Telegram-канале управления поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал в этот праздник всем людям счастья, мира и благополучия. "От лица Центрального духовного управления буддистов и себя лично поздравляю вас с праздником Пасхи. Пусть этот священный праздник принесет всем счастье, мир и благополучие. Пусть наши сердца всегда будут наполнены верой, добротой и любовью. Я поздравляю христиан, а пожелания мои направлены всем людям. Потому что на протяжении веков, живя одной большой российской семьёй, мы имеем одну общую историю и одно общее будущее, и важную роль в формировании этого будущего играют именно традиционные для наших народов духовные ориентиры. И конечно, православие в нашей стране и задаёт эти духовные ориентиры. Как и другие традиционные религии России, ведь духовно-нравственные ценности у нас одни", – говорится в поздравлении Киришова.
https://ria.ru/20240505/putin-1943939636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_288bdb505ea3b9215f4ad5f4f507f8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пасха, религия
Религия, Россия, Пасха, Религия
Глава Центрального управления буддистов в Пасху пожелал всем мира и счастья

Глава буддийского управления Йонтен поздравил православных христиан с Пасхой

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в Telegram-канале управления поздравил православных христиан с Пасхой и пожелал в этот праздник всем людям счастья, мира и благополучия.
"От лица Центрального духовного управления буддистов и себя лично поздравляю вас с праздником Пасхи. Пусть этот священный праздник принесет всем счастье, мир и благополучие. Пусть наши сердца всегда будут наполнены верой, добротой и любовью. Я поздравляю христиан, а пожелания мои направлены всем людям. Потому что на протяжении веков, живя одной большой российской семьёй, мы имеем одну общую историю и одно общее будущее, и важную роль в формировании этого будущего играют именно традиционные для наших народов духовные ориентиры. И конечно, православие в нашей стране и задаёт эти духовные ориентиры. Как и другие традиционные религии России, ведь духовно-нравственные ценности у нас одни", – говорится в поздравлении Киришова.
Ночное Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Путин поздравил россиян с Пасхой
09:05
 
РелигияРоссияПасхаРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала