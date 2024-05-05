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Собянин поздравил москвичей с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
08:43 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/paskha-1943937599.html
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Собянин поздравил москвичей с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания и надежды, и пожелал жителям столицы... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:43
2024-05-05T08:43
религия
общество
москва
сергей собянин
пасха
религия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания и надежды, и пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия. "Дорогие москвичи! Пасха - торжество жизни и созидания, веры и надежды. Праздник, напоминающий нам о любви к ближнему, важности сочувствия. Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро. Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - написал он. Собянин добавил, что в пасхальные дни Москва особенно настроена на заботу и милосердие: десятки городских площадок и территорий возле храмов приглашают окунуться в атмосферу фестиваля "Пасхальный дар".
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общество, москва, сергей собянин, пасха, религия
Религия, Общество, Москва, Сергей Собянин, Пасха, Религия
Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Собянин поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПасхальные товары
Пасхальные товары - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пасхальные товары . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания и надежды, и пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия.
"Дорогие москвичи! Пасха - торжество жизни и созидания, веры и надежды. Праздник, напоминающий нам о любви к ближнему, важности сочувствия. Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро. Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - написал он.
Собянин добавил, что в пасхальные дни Москва особенно настроена на заботу и милосердие: десятки городских площадок и территорий возле храмов приглашают окунуться в атмосферу фестиваля "Пасхальный дар".
LIVE: Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
Вчера, 23:51
 
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