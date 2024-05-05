https://ria.ru/20240505/paskha-1943937599.html

Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Собянин поздравил москвичей с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024

Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания и надежды, и пожелал жителям столицы... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:43

2024-05-05T08:43

2024-05-05T08:43

религия

общество

москва

сергей собянин

пасха

религия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания и надежды, и пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия. "Дорогие москвичи! Пасха - торжество жизни и созидания, веры и надежды. Праздник, напоминающий нам о любви к ближнему, важности сочувствия. Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро. Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - написал он. Собянин добавил, что в пасхальные дни Москва особенно настроена на заботу и милосердие: десятки городских площадок и территорий возле храмов приглашают окунуться в атмосферу фестиваля "Пасхальный дар".

https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943910269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, пасха, религия