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Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Собянин поздравил москвичей с Пасхой - РИА Новости, 05.05.2024
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания и надежды, и пожелал жителям столицы... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:43
2024-05-05T08:43
2024-05-05T08:43
религия
общество
москва
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религия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания и надежды, и пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия. "Дорогие москвичи! Пасха - торжество жизни и созидания, веры и надежды. Праздник, напоминающий нам о любви к ближнему, важности сочувствия. Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро. Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - написал он. Собянин добавил, что в пасхальные дни Москва особенно настроена на заботу и милосердие: десятки городских площадок и территорий возле храмов приглашают окунуться в атмосферу фестиваля "Пасхальный дар".
https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943910269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, пасха, религия
Религия, Общество, Москва, Сергей Собянин, Пасха, Религия
Собянин поздравил москвичей с Пасхой
Собянин поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что это праздник созидания