https://ria.ru/20240505/paskha-1943735891.html

"Повод есть". Будут ли христиане праздновать Пасху в один день

"Повод есть". Будут ли христиане праздновать Пасху в один день - РИА Новости, 05.05.2024

"Повод есть". Будут ли христиане праздновать Пасху в один день

У православных наступила Пасха. На месяц с лишним раньше главный праздник встретили католики и большинство протестантов. Периодически встает вопрос: а будут ли... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:08

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иерусалим

рим

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступила Пасха. На месяц с лишним раньше главный праздник встретили католики и большинство протестантов. Периодически встает вопрос: а будут ли западные и восточные церкви отмечать Воскресение Христово в один день. О неоднозначной идее — в материале РИА Новости.Так было не всегдаВ богослужебных книгах ее именуют "праздником праздников". В церковном календаре она не входит в число двунадесятых — 12 главных — торжеств. Положение Пасхи исключительно — "выше всех дат".По сути, в ней заключается весь смысл христианства. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к коринфянам. Именно вера в то, что Спаситель восстал из мертвых, победил смерть, отличает христиан от приверженцев других религий.Но есть парадокс: центральное событие отмечают в разные дни. Католики, большинство протестантов, а также некоторые восточные церкви (например, Армянская апостольская) встретили его еще 31 марта. Православные же вместе с коптами и эфиопами, у которых другие догматы, — сегодня.Раздвоением в пасхальный период полон и Иерусалим: две Страстные пятницы, два крестных хода, две литургии. Общая Пасха бывает раз в несколько лет. Последнюю такую праздновали в 2017-м.Некоторые говорят о пересечении как о знаковом событии. Но в целом верующие воспринимают календарную разницу как нечто естественное. Правда, так было не всегда.Считаем по-своемуКак обстояли дела с Пасхой в первые века христианства, известно совсем мало. Немногочисленные сведения можно почерпнуть из книг Нового Завета — посланий апостолов. Судя по ним, Воскресение Христово было единственным праздником.Название, кстати, позаимствовали у старших братьев. В переводе с иврита "песах" — "переход, избавление". Для евреев это означало освобождение своего народа из египетского плена.К иудейской дате привязаны ключевые для христиан события: крестная смерть и воскресение Христа. Евангелист Иоанн свидетельствует, что умер он в 14-й день месяца нисана.Потому некоторые ранние христиане отмечали Пасху одновременно с иудеями. Другие же не согласились: ведь Спаситель воскрес на третий день после Песаха — то есть 16-го числа нисана.Вроде бы расчеты верны, вот только Иоанн противоречит другим евангелистам. Матфей, Марк и Лука не называют дату смерти и воскресения Иисуса. Но, судя по контексту, это могло произойти вообще через неделю после еврейского Песаха.В итоге каждая община решила считать по-своему. Однако по мере того как христианство распространялось по миру, календарный вопрос обострялся.Во II веке это даже привело к расколу. Например, римский епископ Виктор настаивал на том, что Пасху следует встречать в первый день недели (воскресный) после 14 нисана. А епископ Эфесский Поликрат — лидер малоазийских христиан — полагал, что дата вовсе не должна быть плавающей.И тот и другой ссылались "на предание, данное апостолами". В результате после череды соборов, на которых пастыри осыпали друг друга проклятиями, решили, что каждая община будет придерживаться собственной традиции.Возникла проблемаПозднее некоторые священнослужители пытались нарушить статус-кво. К тому же постепенно отношения между иудеями и христианами портились и желающих праздновать одновременно становилось все меньше.На Первом Вселенском соборе в 325 году вопрос о пасхалии (дате Пасхи) был одним из ключевых. Отмечать решили вне зависимости от Песаха: в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Оно, в свою очередь, наступало после весеннего равноденствия.Так главный праздник из иудейского лунного календаря (354 дня) перешел в лунно-солнечный (365 дней). И из года в год дата менялась. Однако возникла проблема: у Рима была одна система определения весеннего равноденствия, у Александрии, где жили самые продвинутые астрономы того времени, — другая.Первые ориентировались на 25 марта и пользовались 84-летним календарным циклом. Вторые — на 21 марта при цикле в 19 лет. Из-за этого доходило до абсурда: два соседних храма могли встречать Христово Воскресение с разницей в полтора месяца.Грандиозный проектК восьмому столетию и это разногласие устранили: все христиане приняли александрийскую схему. Но в 1582-м папа римский Григорий XIII провел масштабную реформу. Католическая церковь перешла на новый стиль. Как известно, разница между григорианским и юлианским календарями — 13 дней.Лишь в XX веке христиане греческого обряда всерьез начали обсуждать переход на западную систему летоисчисления. Результатом многолетних рассуждений стал новоюлианский календарь. Он полностью совпадает с григорианским, кроме одного — пасхалии. Православные не захотели менять дату.Поэтому восточные и западные христиане до сих пор отмечают Пасху в разные дни. Пересекаются нечасто: ближайшее совпадение — в 2025-м. Год особый — 1700-летие Первого Вселенского собора. По этому поводу в Константинопольской церкви, например, предложили вернуться к принятому в древности решению — праздновать вместе.Идея, кстати, неновая. Еще 200 лет назад существовал большой проект объединения пасхалий. Активно говорили об этом и позднее, когда набирало силу экуменическое движение. Только эффект получался обратным: разногласия лишь усиливались.С 1054 года, когда религия Христа раскололась на две ветви, между конфессиями накопилось немало противоречий. Решение вопроса о дате главного события — Пасхи — требует существенных уступок одной из сторон. И пока на это никто не готов.

https://ria.ru/20240429/strastnaya-1942579772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

справки, иерусалим, рим, александрия, аналитика - религия и мировоззрение