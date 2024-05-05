https://ria.ru/20240505/parad-1943970635.html

В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы

В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы - РИА Новости, 05.05.2024

В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы

Ограничения движения на ряде улиц Москвы из-за репетиции парада Победы сняты, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:47

2024-05-05T13:47

2024-05-05T15:14

москва

садовое кольцо (москва)

день победы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения движения на ряде улиц Москвы из-за репетиции парада Победы сняты, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Движение было закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 05.00 до 08.00. Еще с 05.30 до окончания мероприятия движения не было на ряде центральных набережных и улиц. Помимо того, в районе Таганской площади 5 мая с 05.00 до 13.00 было организовано двустороннее движение. На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 9 мая. "Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240505/rech-1943951385.html

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, садовое кольцо (москва), день победы