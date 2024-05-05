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В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы - РИА Новости, 05.05.2024
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13:47 05.05.2024 (обновлено: 15:14 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/parad-1943970635.html
В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы
В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы - РИА Новости, 05.05.2024
В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы
Ограничения движения на ряде улиц Москвы из-за репетиции парада Победы сняты, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:47
2024-05-05T15:14
москва
садовое кольцо (москва)
день победы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения движения на ряде улиц Москвы из-за репетиции парада Победы сняты, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Движение было закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 05.00 до 08.00. Еще с 05.30 до окончания мероприятия движения не было на ряде центральных набережных и улиц. Помимо того, в районе Таганской площади 5 мая с 05.00 до 13.00 было организовано двустороннее движение. На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 9 мая. "Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/rech-1943951385.html
москва
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москва, садовое кольцо (москва), день победы
Москва, Садовое кольцо (Москва), День Победы
В Москве сняли ограничения, введенные из-за репетиции парада Победы

В Москве сняли ограничения, введенные на улицах из-за репетиции парада Победы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения движения на ряде улиц Москвы из-за репетиции парада Победы сняты, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Движение было закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 05.00 до 08.00. Еще с 05.30 до окончания мероприятия движения не было на ряде центральных набережных и улиц. Помимо того, в районе Таганской площади 5 мая с 05.00 до 13.00 было организовано двустороннее движение.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве — 2024
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Затем проехала механизированная колонна техники.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 11

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 11

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 11

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 11

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 11

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 11

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 11

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 11

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 11

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 11
На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 9 мая.
"Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут
Вчера, 10:54
 
МоскваСадовое кольцо (Москва)День Победы
 
 
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