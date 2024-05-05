https://ria.ru/20240505/panama-1943656348.html

Процедура выборов президента в Панаме

Процедура выборов президента в Панаме - РИА Новости, 05.05.2024

Процедура выборов президента в Панаме

Согласно действующей редакции Конституции Панамы (1972), президент является главой государства и правительства Панамы и наряду с министрами возглавляет... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T03:14

2024-05-05T03:14

2024-05-05T03:14

справки

панама

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Согласно действующей редакции Конституции Панамы (1972), президент является главой государства и правительства Панамы и наряду с министрами возглавляет исполнительную власть страны.Президент избирается одновременно с вице-президентом прямым всеобщим голосованием сроком на пять лет без права переизбрания в течение двух последующих сроков.Выборы президента проходят в день всеобщих выборов в первое воскресенье мая года, когда они должны быть назначены (один раз в пять лет). Если первое воскресенье мая является первым днем месяца, то выборы переносятся на следующее воскресенье.Согласно Конституции Панамы, избирательное право является правом и обязанностью всех граждан страны, достигших 18 лет.В соответствие с избирательным законодательством, все вопросы, связанные с выборами, координирует независимый орган – избирательный трибунал, гарантирующий по Конституции прозрачность, честность и эффективность процедуры.Кандидаты на пост президента и вице-президента должны быть старше 35 лет и иметь панамское гражданство по своему рождению. Президентом или вице-президентом страны не может быть избран человек, который был осужден за преступление против государственности.Кандидаты в президенты (вице-президенты) могут быть выдвинуты от политических партий или партийных объединений. Избирательный кодекс также предусматривает участие в предвыборной кампании независимых депутатов.Законодательство накладывает ограничения на участие в выборах президента для ряда государственных служащих (они должны оставить свою должность за полгода до даты выборов) и ближайших родственников президента и вице-президента.Независимым кандидатам необходимо собрать минимум 2% голосов избирателей, принимавших участие в предыдущих выборах президента Панамы. Для независимых кандидатов избирательный процесс начинается за два года до выборов. Всего избирательный кодекс предусматривает участие трех независимых кандидатов в президенты (собравших наибольшее количество подписей).Кандидаты от партий избираются первоначально на внутрипартийных выборах тайным голосованием. Партия может начать избирательный процесс за год до всеобщих выборов. Две или более политические партии могут выдвигать одного кандидата в президенты или вице-президенты.Предвыборная кампания начинается за 90 дней до начала всеобщих выборов и завершается в полночь в четверг перед днем голосования.Избирательный трибунал на основе списка избирателей определяет количество избирательных участков, их расположение и количество избирателей, которые должны проголосовать в каждом из них. Минимальное число избирателей на участке – 50.Для выборов президента и вице-президента предусмотрено досрочное голосование для определенных категорий граждан. Для этого с марта по декабрь предшествующего года они должны зарегистрироваться в специальном реестре предварительного голосования, а затем проголосовать в определенный период, указанный избирательным трибуналом. В течение этого же периода граждане Панамы, проживающие за границей, смогут зарегистрироваться в реестре избирателей-панамцев, проживающих за рубежом, и смогут проголосовать из-за границы онлайн. Голоса, поданные заранее, будут подсчитаны одновременно с голосами, поданными в день всеобщих выборов.В день выборов государственные служащие и представители частных предприятий могут отсутствовать на работе необходимое время для голосования, не подвергаясь штрафу или удержанию из заработной платы.В день всеобщих выборов бары, ночные клубы и другие развлекательные места с продажей алкогольных напитков подлежат закрытию с 12 часов дня субботы перед выборами до 12 часов дня понедельника после выборов. В этот же период запрещается продажа, дарение, передача, использование и потребление алкогольных напитков. Исключение делается только для иностранцев, проживающих в отелях.В день выборов также запрещается носить оружие, исключение составляют работники органов, уполномоченных носить оружие. Они должны быть в форме или носить отличительный знак.Голосование проводится в течение одного дня на избирательном участке, который открывается в семь утра и закрывается в четыре часа дня по местному времени. Однако, если на момент окончания голосования, на избирательном участке останутся люди, они смогут реализовать свое право голоса. Ни при каких обстоятельствах голосование не может быть прервано.На избирательном участке гражданин, подойдя к специальному столу, произносит вслух свое имя и передает свое удостоверение личности. Уполномоченный избирательным трибуналом человек, сверяет данные с имеющимся списком и выдает избирательные бюллетени. После чего избиратель проходит в кабину для голосования и выбирает в бюллетене определенного кандидата.Согласно Избирательному кодексу единственные отметки, позволяющие считать голос действительным, – это галочка или крестик внутри рамки выбранного вами кандидата. Любой другой символ, рисунок или знак приведут к отмене голосования. Опустив бюллетень в урну, избиратель должен поставить подпись в соответствующем списке напротив своего имени или отпечаток пальца, если он не может подписать. После этого избирателю будет возвращен документ, удостоверяющий личность.Избранным президентом Панамы становится кандидат, набравший большинство голосов. В случае равенства голосов между кандидатами проводятся новые выборы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

панама

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, панама