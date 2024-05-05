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Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство - РИА Новости, 05.05.2024
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23:40 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/palestina-1944032338.html
Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство
Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство - РИА Новости, 05.05.2024
Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство
Создание палестинского государства является основополагающим условием решения палестино-израильского конфликта, считает председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T23:40
2024-05-05T23:40
в мире
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урсула фон дер ляйен
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Создание палестинского государства является основополагающим условием решения палестино-израильского конфликта, считает председатель КНР Си Цзиньпин. "Палестино-израильский конфликт - это ещё одна тема, которая нас беспокоит. Фундаментальное решение – это создание независимого палестинского государства", - заявил он в колонке для французского издания "Фигаро". По его словам, постоянная нестабильность в регионе объясняется, в том числе, "непрекращающимся размыванием решения путем создания двух государств" и отсутствием эффективного применения резолюций ООН. "Китай и Франция разделяют взгляды на палестино-израильский конфликт. Мы должны усилить сотрудничество, чтобы внести вклад в возвращение мира на Ближнем Востоке", - добавил он. Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Китайский лидер встретится с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже. Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года". В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240307/palestina-1931622717.html
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в мире, франция, китай, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, оон
В мире, Франция, Китай, Париж, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ООН, В мире
В мире
Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство

Лидер КНР заявил о необходимости создать независимое палестинское государство

© AP Photo / Khalil HamraАкция в поддержку Палестины
Акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Акция в поддержку Палестины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Создание палестинского государства является основополагающим условием решения палестино-израильского конфликта, считает председатель КНР Си Цзиньпин.
"Палестино-израильский конфликт - это ещё одна тема, которая нас беспокоит. Фундаментальное решение – это создание независимого палестинского государства", - заявил он в колонке для французского издания "Фигаро".
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По его словам, постоянная нестабильность в регионе объясняется, в том числе, "непрекращающимся размыванием решения путем создания двух государств" и отсутствием эффективного применения резолюций ООН.
"Китай и Франция разделяют взгляды на палестино-израильский конфликт. Мы должны усилить сотрудничество, чтобы внести вклад в возвращение мира на Ближнем Востоке", - добавил он.
Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды.
Китайский лидер встретится с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже.
Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года".
В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.
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Си Цзиньпин назвал причину развития палестино-израильского конфликта
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