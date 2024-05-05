https://ria.ru/20240505/palestina-1944032338.html

Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство

Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство - РИА Новости, 05.05.2024

Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство

Создание палестинского государства является основополагающим условием решения палестино-израильского конфликта, считает председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T23:40

2024-05-05T23:40

2024-05-05T23:40

в мире

франция

китай

париж

си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Создание палестинского государства является основополагающим условием решения палестино-израильского конфликта, считает председатель КНР Си Цзиньпин. "Палестино-израильский конфликт - это ещё одна тема, которая нас беспокоит. Фундаментальное решение – это создание независимого палестинского государства", - заявил он в колонке для французского издания "Фигаро". По его словам, постоянная нестабильность в регионе объясняется, в том числе, "непрекращающимся размыванием решения путем создания двух государств" и отсутствием эффективного применения резолюций ООН. "Китай и Франция разделяют взгляды на палестино-израильский конфликт. Мы должны усилить сотрудничество, чтобы внести вклад в возвращение мира на Ближнем Востоке", - добавил он. Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды. Китайский лидер встретится с президентом Эммануэлем Макроном, у него также запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, намерена присоединиться к переговорам двух лидеров в Париже. Нынешний визит стал первой за пять лет поездкой Си Цзиньпина во Францию и, как заявили в окружении французского лидера, "приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и следует за визитом президента республики в Пекин в апреле 2023 года". В рамках своего европейского турне, которое продлится 5-10 мая, Си Цзиньпин помимо Франции посетит также Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20240307/palestina-1931622717.html

https://ria.ru/20231121/palestina-1910890197.html

франция

китай

париж

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, франция, китай, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, оон