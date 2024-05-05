https://ria.ru/20240505/otstuplenie-1943980574.html

Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ

Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 05.05.2024

Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ

Вооруженные силы Украины вновь отступают без использования бронетехники и под огнем российской артиллерии, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:06

2024-05-05T15:06

2024-05-05T15:06

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германия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь отступают без использования бронетехники и под огнем российской артиллерии, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Очередное украинское отступление. Опять без какой-либо бронетехники. Опять по открытым полям и средь бела дня. Снова под огнем российской артиллерии", — возмутился он.Репке подчеркнул, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смертельному исходу. Кроме того, журналист обрушился на тех, кто по-прежнему продолжает называть уход украинских военных со своих позиций "запланированным тактическим отступлением".В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.

https://ria.ru/20240505/oborona-1943974425.html

https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html

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в мире, донецкая народная республика, германия, россия, вооруженные силы украины