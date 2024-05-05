https://ria.ru/20240505/otstuplenie-1943980574.html
Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ
Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 05.05.2024
Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ
Вооруженные силы Украины вновь отступают без использования бронетехники и под огнем российской артиллерии, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:06
2024-05-05T15:06
2024-05-05T15:06
в мире
донецкая народная республика
германия
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь отступают без использования бронетехники и под огнем российской артиллерии, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Очередное украинское отступление. Опять без какой-либо бронетехники. Опять по открытым полям и средь бела дня. Снова под огнем российской артиллерии", — возмутился он.Репке подчеркнул, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смертельному исходу. Кроме того, журналист обрушился на тех, кто по-прежнему продолжает называть уход украинских военных со своих позиций "запланированным тактическим отступлением".В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
https://ria.ru/20240505/oborona-1943974425.html
https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html
донецкая народная республика
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, германия, россия, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ
Журналист Репке: ВСУ вновь отступают без бронетехники и под огнем артиллерии