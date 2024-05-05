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Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 05.05.2024
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15:06 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/otstuplenie-1943980574.html
Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ
Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 05.05.2024
Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ
Вооруженные силы Украины вновь отступают без использования бронетехники и под огнем российской артиллерии, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:06
2024-05-05T15:06
в мире
донецкая народная республика
германия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь отступают без использования бронетехники и под огнем российской артиллерии, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Очередное украинское отступление. Опять без какой-либо бронетехники. Опять по открытым полям и средь бела дня. Снова под огнем российской артиллерии", — возмутился он.Репке подчеркнул, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смертельному исходу. Кроме того, журналист обрушился на тех, кто по-прежнему продолжает называть уход украинских военных со своих позиций "запланированным тактическим отступлением".В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
https://ria.ru/20240505/oborona-1943974425.html
https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html
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в мире, донецкая народная республика, германия, россия, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
Они опять это сделали. В Германии резко высказались об отчаянном шаге ВСУ

Журналист Репке: ВСУ вновь отступают без бронетехники и под огнем артиллерии

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь отступают без использования бронетехники и под огнем российской артиллерии, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
"Очередное украинское отступление. Опять без какой-либо бронетехники. Опять по открытым полям и средь бела дня. Снова под огнем российской артиллерии", — возмутился он.
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Репке подчеркнул, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смертельному исходу. Кроме того, журналист обрушился на тех, кто по-прежнему продолжает называть уход украинских военных со своих позиций "запланированным тактическим отступлением".
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.
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