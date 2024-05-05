https://ria.ru/20240505/opasnost-1943986004.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 05.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:35

2024-05-05T15:35

2024-05-05T15:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.Ранее о ракетной опасности сообщалось в 14.58 мск.

https://ria.ru/20240505/otstuplenie-1943980574.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков