https://ria.ru/20240505/ogon-1944025682.html

В Авдеевку привезли Благодатный огонь из Иерусалима

В Авдеевку привезли Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 05.05.2024

В Авдеевку привезли Благодатный огонь из Иерусалима

В Авдеевку доставили Благодатный огонь из Иерусалима, рассказал РИА Новости старший священник группировки "Центр" Андрей. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T22:05

2024-05-05T22:05

2024-05-05T22:05

авдеевка

иерусалим

москва

пасха

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АВДЕЕВКА (ДНР), 5 мая - РИА Новости. В Авдеевку доставили Благодатный огонь из Иерусалима, рассказал РИА Новости старший священник группировки "Центр" Андрей. "Группировка войск "Центр" решила устроить большой духовный праздник для жителей освобожденного города Авдеевка. Вчера Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, был доставлен в Москву, из Москвы в Ростов, из Ростова в Луганск, из Луганска в Авдеевку. Такое путешествие получается духовное. Но это путешествие связывает нас", - отметил священник Андрей. О важности подобного события для жителей Авдеевки рассказал настоятель Свято-Михайловского храма города. "Сейчас в город Авдеевку привезли Благодатный огонь, зажженный в Святом Граде Иерусалиме святую субботу. И этот огонь, который снисходит по промыслу Божию ежегодно в Иерусалимском храме, он символизирует продолжение жизни на земле, продолжение священного богослужения Всевышнему", - поделился архимандрит Алексей. Одна из прихожанок храма рассказала, как сегодняшний православный праздник прошел в их городе. "Как всегда была, литургия, потом было освящение Пасхи, а вечером привезли в храм архистратига Михаила Благодатный огонь. Огромная благодарность тем, кто организовал это все", - рассказала местная жительница Елена. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.

https://ria.ru/20240505/blagodatnyy_ogon-1943931052.html

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авдеевка, иерусалим, москва, пасха