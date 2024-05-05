Рейтинг@Mail.ru
В Авдеевку привезли Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/ogon-1944025682.html
В Авдеевку привезли Благодатный огонь из Иерусалима
В Авдеевку привезли Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 05.05.2024
В Авдеевку привезли Благодатный огонь из Иерусалима
В Авдеевку доставили Благодатный огонь из Иерусалима, рассказал РИА Новости старший священник группировки "Центр" Андрей. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T22:05
2024-05-05T22:05
авдеевка
иерусалим
москва
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865546808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99efd47842fe724b4ce0f5c1c3682263.jpg
АВДЕЕВКА (ДНР), 5 мая - РИА Новости. В Авдеевку доставили Благодатный огонь из Иерусалима, рассказал РИА Новости старший священник группировки "Центр" Андрей. "Группировка войск "Центр" решила устроить большой духовный праздник для жителей освобожденного города Авдеевка. Вчера Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, был доставлен в Москву, из Москвы в Ростов, из Ростова в Луганск, из Луганска в Авдеевку. Такое путешествие получается духовное. Но это путешествие связывает нас", - отметил священник Андрей. О важности подобного события для жителей Авдеевки рассказал настоятель Свято-Михайловского храма города. "Сейчас в город Авдеевку привезли Благодатный огонь, зажженный в Святом Граде Иерусалиме святую субботу. И этот огонь, который снисходит по промыслу Божию ежегодно в Иерусалимском храме, он символизирует продолжение жизни на земле, продолжение священного богослужения Всевышнему", - поделился архимандрит Алексей. Одна из прихожанок храма рассказала, как сегодняшний православный праздник прошел в их городе. "Как всегда была, литургия, потом было освящение Пасхи, а вечером привезли в храм архистратига Михаила Благодатный огонь. Огромная благодарность тем, кто организовал это все", - рассказала местная жительница Елена. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
https://ria.ru/20240505/blagodatnyy_ogon-1943931052.html
авдеевка
иерусалим
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865546808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c2dc18b8b5e051f56c31da6305a96be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, иерусалим, москва, пасха
Авдеевка, Иерусалим, Москва, Пасха
В Авдеевку привезли Благодатный огонь из Иерусалима

В Авдеевку доставили Благодатный огонь из Иерусалима

© AP Photo / Mahmoud IlleanПаломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Архивное фото
Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 5 мая - РИА Новости. В Авдеевку доставили Благодатный огонь из Иерусалима, рассказал РИА Новости старший священник группировки "Центр" Андрей.
«
"Группировка войск "Центр" решила устроить большой духовный праздник для жителей освобожденного города Авдеевка. Вчера Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, был доставлен в Москву, из Москвы в Ростов, из Ростова в Луганск, из Луганска в Авдеевку. Такое путешествие получается духовное. Но это путешествие связывает нас", - отметил священник Андрей.
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
© Посольство России в Израиле

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Православные христиане собираются вокруг Кувуклии на церемонию Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© Посольство России в Израиле
1 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Православные христиане собираются вокруг Кувуклии на церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
2 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
3 из 10
© AP Photo / Leo Correa

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 10
© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
6 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
7 из 10
© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
8 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
9 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 10

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© Посольство России в Израиле
1 из 10

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
2 из 10

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 10

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 10

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
6 из 10

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
8 из 10

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
9 из 10

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 10
О важности подобного события для жителей Авдеевки рассказал настоятель Свято-Михайловского храма города.
«
"Сейчас в город Авдеевку привезли Благодатный огонь, зажженный в Святом Граде Иерусалиме святую субботу. И этот огонь, который снисходит по промыслу Божию ежегодно в Иерусалимском храме, он символизирует продолжение жизни на земле, продолжение священного богослужения Всевышнему", - поделился архимандрит Алексей.
Одна из прихожанок храма рассказала, как сегодняшний православный праздник прошел в их городе.
«
"Как всегда была, литургия, потом было освящение Пасхи, а вечером привезли в храм архистратига Михаила Благодатный огонь. Огромная благодарность тем, кто организовал это все", - рассказала местная жительница Елена.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
Монахиня во время празднования пасхи в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Вчера, 07:17
 
АвдеевкаИерусалимМоскваПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала