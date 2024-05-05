https://ria.ru/20240505/ogon-1944005012.html

В Луганск доставили Благодатный огонь из Иерусалима

В Луганск доставили Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 05.05.2024

В Луганск доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:25

2024-05-05T18:25

2024-05-05T22:06

иерусалим

луганск

авдеевка

иисус христос

фонд андрея первозванного

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1944020899_0:2:1266:714_1920x0_80_0_0_d3d2600822bcaabc5b0500d6392b6565.png

ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, после чего делегация Фонда Андрея Первозванного доставила его в столичный аэропорт "Внуково-3". "Благодатный огонь для православного верующего человека это всегда что-то такое трепетное, совершенно душевное и то, что невозможно передать, может быть даже и словами. И вот этот огонь, который будет распространен по всей епархии, по территории всей республики, он будет свидетельствовать об этой победе жизни над смертью, особенно в те тяжелые времена, в которые мы сегодня, к сожалению, живем", - рассказал журналистам руководитель пресс-службы Луганской Епархии протоиерей Николай Шкондин. Протоиерей пояснил, что помимо храмов Республики, частица благодатного огня будет доставлена военными священниками и на передовые позиции российской армии. "Конечно этот огонь попадет и в те храмы, которые находятся на прифронтовой территории и особенно в окопы, там, где священнослужители сегодня обслуживают духовные потребности наших православных воинов и каждый из ребят, особенно верующих, сможет прикоснуться к этой святыне, помолиться и побыть, так сказать, участниками этого торжественного Пасхального события", - пояснил руководитель пресс-службы. Военнослужащие и военные священники группировок "Центр" и "Юг" доставят частицу благодатного огня на передовые позиции и в один из храмов освобожденной Авдеевки в ДНР. "Сегодня мы, военные священники, группировки "Центр" приехали в Свято-Владимирский кафедральный собор, в который сейчас владыка Пантелеймон принес лампу с благодатным огнем, который вчера сошел в Иерусалиме и сегодня уже доставлен сюда на эту благодатную землю. И мы взяли частичку этого огня и привезем в один из храмов города Авдеевки для того, чтобы духовно поддержать жителей, чтобы была духовная связь, пасхальная радость Иерусалима, Луганска, Донецка, России и всего мира, христианского мира", - сказал журналистам старший священник группировки "Центр" протоиерей Андрей Канев. Доставили огонь в Луганск представители международного центра "Святые Лавры Руси Православной". "Ну конечно же двоякие чувства, и в первую очередь это чувство, наверное, сопричастности с теми ребятами, которые здесь находятся. Это ветераны и, я бы так назвал бы, бойцы специальной военной операции, в первую очередь этот огонь для них направляется. Многие же уходят из Луганска на фронт и поэтому я думаю с надеждой на будущее они могут к нему приложится, попросить о помощи Иисуса Христа… И я думаю, он эти молитвы услышит", - прокомментировал РИА Новости представители международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива. Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html

https://ria.ru/20240505/blagodatnyy_ogon-1943931052.html

иерусалим

луганск

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иерусалим, луганск, авдеевка, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха