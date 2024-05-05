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В Луганск доставили Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 05.05.2024
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18:25 05.05.2024 (обновлено: 22:06 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/ogon-1944005012.html
В Луганск доставили Благодатный огонь из Иерусалима
В Луганск доставили Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 05.05.2024
В Луганск доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:25
2024-05-05T22:06
иерусалим
луганск
авдеевка
иисус христос
фонд андрея первозванного
пасха
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, после чего делегация Фонда Андрея Первозванного доставила его в столичный аэропорт "Внуково-3". "Благодатный огонь для православного верующего человека это всегда что-то такое трепетное, совершенно душевное и то, что невозможно передать, может быть даже и словами. И вот этот огонь, который будет распространен по всей епархии, по территории всей республики, он будет свидетельствовать об этой победе жизни над смертью, особенно в те тяжелые времена, в которые мы сегодня, к сожалению, живем", - рассказал журналистам руководитель пресс-службы Луганской Епархии протоиерей Николай Шкондин. Протоиерей пояснил, что помимо храмов Республики, частица благодатного огня будет доставлена военными священниками и на передовые позиции российской армии. "Конечно этот огонь попадет и в те храмы, которые находятся на прифронтовой территории и особенно в окопы, там, где священнослужители сегодня обслуживают духовные потребности наших православных воинов и каждый из ребят, особенно верующих, сможет прикоснуться к этой святыне, помолиться и побыть, так сказать, участниками этого торжественного Пасхального события", - пояснил руководитель пресс-службы. Военнослужащие и военные священники группировок "Центр" и "Юг" доставят частицу благодатного огня на передовые позиции и в один из храмов освобожденной Авдеевки в ДНР. "Сегодня мы, военные священники, группировки "Центр" приехали в Свято-Владимирский кафедральный собор, в который сейчас владыка Пантелеймон принес лампу с благодатным огнем, который вчера сошел в Иерусалиме и сегодня уже доставлен сюда на эту благодатную землю. И мы взяли частичку этого огня и привезем в один из храмов города Авдеевки для того, чтобы духовно поддержать жителей, чтобы была духовная связь, пасхальная радость Иерусалима, Луганска, Донецка, России и всего мира, христианского мира", - сказал журналистам старший священник группировки "Центр" протоиерей Андрей Канев. Доставили огонь в Луганск представители международного центра "Святые Лавры Руси Православной". "Ну конечно же двоякие чувства, и в первую очередь это чувство, наверное, сопричастности с теми ребятами, которые здесь находятся. Это ветераны и, я бы так назвал бы, бойцы специальной военной операции, в первую очередь этот огонь для них направляется. Многие же уходят из Луганска на фронт и поэтому я думаю с надеждой на будущее они могут к нему приложится, попросить о помощи Иисуса Христа… И я думаю, он эти молитвы услышит", - прокомментировал РИА Новости представители международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива. Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html
https://ria.ru/20240505/blagodatnyy_ogon-1943931052.html
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иерусалим, луганск, авдеевка, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха
Иерусалим, Луганск, Авдеевка, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха
В Луганск доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Свято-Владимирский собор в Луганске

© РИА НовостиБлагодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганск
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганск
© РИА Новости
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганск
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Свято-Владимирский кафедральный собор в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, после чего делегация Фонда Андрея Первозванного доставила его в столичный аэропорт "Внуково-3".
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
© Посольство России в Израиле

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Православные христиане собираются вокруг Кувуклии на церемонию Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© Посольство России в Израиле
1 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Православные христиане собираются вокруг Кувуклии на церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
2 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
3 из 10
© AP Photo / Leo Correa

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 10
© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
6 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
7 из 10
© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
8 из 10
© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
9 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 4 мая 2024

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 10

Каждый год в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© Посольство России в Израиле
1 из 10

Это чудо происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
2 из 10

Первым свидетелем схождения Благодатного огня стал, по свидетельствам святых отцов, апостол Петр. Прибежав ко Гробу после известия о Воскресении Спасителя, он, помимо погребальных пелен, как свидетельствует Евангелие, увидел внутри Гроба Христова удивительный свет.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Самое раннее письменное свидетельство очевидца явления Благодатного огня на Гробе Господнем относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

© AP Photo / Leo Correa
4 из 10

В церемонии схождения Благодатного огня обязательно принимает участие патриарх Иерусалимской православной церкви.

© AP Photo / Leo Correa
5 из 10

В 2024 году о схождении огня молился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Выйдя из Кувуклии, он начал раздавать огонь находящимся в храме людям.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
6 из 10

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

© AFP 2024 / RONALDO SCHEMIDT
8 из 10

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направился в Москву.

© AFP 2024 / AHMAD GHARABLI
9 из 10

Из Москвы благодатный огонь доставят в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 10
«
"Благодатный огонь для православного верующего человека это всегда что-то такое трепетное, совершенно душевное и то, что невозможно передать, может быть даже и словами. И вот этот огонь, который будет распространен по всей епархии, по территории всей республики, он будет свидетельствовать об этой победе жизни над смертью, особенно в те тяжелые времена, в которые мы сегодня, к сожалению, живем", - рассказал журналистам руководитель пресс-службы Луганской Епархии протоиерей Николай Шкондин.
Протоиерей пояснил, что помимо храмов Республики, частица благодатного огня будет доставлена военными священниками и на передовые позиции российской армии.
«
"Конечно этот огонь попадет и в те храмы, которые находятся на прифронтовой территории и особенно в окопы, там, где священнослужители сегодня обслуживают духовные потребности наших православных воинов и каждый из ребят, особенно верующих, сможет прикоснуться к этой святыне, помолиться и побыть, так сказать, участниками этого торжественного Пасхального события", - пояснил руководитель пресс-службы.
Военнослужащие и военные священники группировок "Центр" и "Юг" доставят частицу благодатного огня на передовые позиции и в один из храмов освобожденной Авдеевки в ДНР.
© РИА НовостиБлагодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганск
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганск
© РИА Новости
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганск
"Сегодня мы, военные священники, группировки "Центр" приехали в Свято-Владимирский кафедральный собор, в который сейчас владыка Пантелеймон принес лампу с благодатным огнем, который вчера сошел в Иерусалиме и сегодня уже доставлен сюда на эту благодатную землю. И мы взяли частичку этого огня и привезем в один из храмов города Авдеевки для того, чтобы духовно поддержать жителей, чтобы была духовная связь, пасхальная радость Иерусалима, Луганска, Донецка, России и всего мира, христианского мира", - сказал журналистам старший священник группировки "Центр" протоиерей Андрей Канев.
Доставили огонь в Луганск представители международного центра "Святые Лавры Руси Православной".
"Ну конечно же двоякие чувства, и в первую очередь это чувство, наверное, сопричастности с теми ребятами, которые здесь находятся. Это ветераны и, я бы так назвал бы, бойцы специальной военной операции, в первую очередь этот огонь для них направляется. Многие же уходят из Луганска на фронт и поэтому я думаю с надеждой на будущее они могут к нему приложится, попросить о помощи Иисуса Христа… И я думаю, он эти молитвы услышит", - прокомментировал РИА Новости представители международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива.
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Суд оправдал журналиста, написавшего книгу о схождении Благодатного огня
4 мая, 19:38
Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.
Монахиня во время празднования пасхи в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Вчера, 07:17
 
ИерусалимЛуганскАвдеевкаИисус ХристосФонд Андрея ПервозванногоПасха
 
 
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