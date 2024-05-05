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Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 05.05.2024 (обновлено: 20:15 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html
Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме
Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.05.2024
Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме
Освобождение села Очеретино в ДНР стратегически важно, оно разрезает оборону ВСУ и дает возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:51
2024-05-05T20:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
россия
алексей журавлев
вооруженные силы украины
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Освобождение села Очеретино в ДНР стратегически важно, оно разрезает оборону ВСУ и дает возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Очеретино в ДНР и уничтожили очередной танк США Abrams. "Если взглянуть на карту, стратегическое значение села Очеретино, несмотря на то, что жителей там и до спецоперации было не больше трех с половиной тысяч человек, очевидно. Направление удара, как нож, вошедший в масло, разрезает оборону ВСУ, и от Очеретино теперь можно наступать дальше как на Славянск, где находятся крупные силы противника, так и на Изюм Харьковской области", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что в Очеретино сходились два фланга укреплений украинской армии, а само село было важным логистическим центром для обоих группировок, через который шло их снабжение. "Кроме того, населенный пункт находится на возвышении, с которого легко можно контролировать все находящиеся вокруг районы. ВСУ почти наверняка попытается контратаковать, поэтому сейчас главная задача – закрепиться в Очеретино, и не дать врагу перехватить эту инициативу", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html
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донецкая народная республика, сша, россия, алексей журавлев , вооруженные силы украины, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Безопасность
Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев: освобождение Очеретино в ДНР разрезает оборону ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Освобождение села Очеретино в ДНР стратегически важно, оно разрезает оборону ВСУ и дает возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Очеретино в ДНР и уничтожили очередной танк США Abrams.
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"Если взглянуть на карту, стратегическое значение села Очеретино, несмотря на то, что жителей там и до спецоперации было не больше трех с половиной тысяч человек, очевидно. Направление удара, как нож, вошедший в масло, разрезает оборону ВСУ, и от Очеретино теперь можно наступать дальше как на Славянск, где находятся крупные силы противника, так и на Изюм Харьковской области", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что в Очеретино сходились два фланга укреплений украинской армии, а само село было важным логистическим центром для обоих группировок, через который шло их снабжение.
"Кроме того, населенный пункт находится на возвышении, с которого легко можно контролировать все находящиеся вокруг районы. ВСУ почти наверняка попытается контратаковать, поэтому сейчас главная задача – закрепиться в Очеретино, и не дать врагу перехватить эту инициативу", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияАлексей ЖуравлевВооруженные силы УкраиныГосдума РФБезопасность
 
 
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