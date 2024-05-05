https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html

Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме

Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.05.2024

Освобождение Очеретино разрезает оборону ВСУ, заявили в Госдуме

Освобождение села Очеретино в ДНР стратегически важно, оно разрезает оборону ВСУ и дает возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T19:51

2024-05-05T19:51

2024-05-05T20:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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алексей журавлев

вооруженные силы украины

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Освобождение села Очеретино в ДНР стратегически важно, оно разрезает оборону ВСУ и дает возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Очеретино в ДНР и уничтожили очередной танк США Abrams. "Если взглянуть на карту, стратегическое значение села Очеретино, несмотря на то, что жителей там и до спецоперации было не больше трех с половиной тысяч человек, очевидно. Направление удара, как нож, вошедший в масло, разрезает оборону ВСУ, и от Очеретино теперь можно наступать дальше как на Славянск, где находятся крупные силы противника, так и на Изюм Харьковской области", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что в Очеретино сходились два фланга укреплений украинской армии, а само село было важным логистическим центром для обоих группировок, через который шло их снабжение. "Кроме того, населенный пункт находится на возвышении, с которого легко можно контролировать все находящиеся вокруг районы. ВСУ почти наверняка попытается контратаковать, поэтому сейчас главная задача – закрепиться в Очеретино, и не дать врагу перехватить эту инициативу", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, сша, россия, алексей журавлев , вооруженные силы украины, госдума рф, безопасность