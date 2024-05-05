Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотников на Горловку и Донецк
Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета (ВОП) с беспилотников на Горловку, а также выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 14:20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район район): сброс ВОП с БПЛА; 15.15 - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...15.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Представительство также сообщило о сбросе второго взрывоопасного предмета на Горловку в 16.50.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 16:50 - населенный пункт Горловка. (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - добавляется в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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