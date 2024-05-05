https://ria.ru/20240505/obschestvennoe-1943910937.html

В Харькове прогремела новая серия взрывов

В Харькове прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 05.05.2024

В Харькове прогремела новая серия взрывов

Новая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:00

2024-05-05T00:00

2024-05-05T01:10

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — сообщается в Telegram-канале "Общественного".Позднее телеканал сообщил о новых взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.В субботу власти Харькова и местные СМИ уже сообщали о четырех взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в Индустриальном районе после одного из "прилетов" начался сильный пожар.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240504/vzryv-1943909719.html

https://ria.ru/20240504/vsu-1943907750.html

харьков

харьковская область

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