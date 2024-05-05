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В Харькове прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 05.05.2024
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00:00 05.05.2024 (обновлено: 01:10 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/obschestvennoe-1943910937.html
В Харькове прогремела новая серия взрывов
В Харькове прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 05.05.2024
В Харькове прогремела новая серия взрывов
Новая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:00
2024-05-05T01:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".&quot;В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города&quot;, — сообщается в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.Позднее телеканал сообщил о новых взрывах в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.В субботу власти Харькова и местные СМИ уже сообщали о четырех взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в Индустриальном районе после одного из "прилетов" начался сильный пожар.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240504/vzryv-1943909719.html
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в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремела новая серия взрывов

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«

"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — сообщается в Telegram-канале "Общественного".

Позднее телеканал сообщил о новых взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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В субботу власти Харькова и местные СМИ уже сообщали о четырех взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что в Индустриальном районе после одного из "прилетов" начался сильный пожар.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская область
 
 
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