https://ria.ru/20240505/nepogoda-1943964952.html
В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света
В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света - РИА Новости, 05.05.2024
В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света
Порядка 41 тысячи человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает министерство энергетики России. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:07
2024-05-05T13:07
2024-05-05T13:07
происшествия
свердловская область
екатеринбург
россия
гидрометцентр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Порядка 41 тысячи человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает министерство энергетики России. Ранее региональная прокуратура уточняла, что из-за сильного снегопада около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. "По оперативным данным, количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тысячи", - сообщается в Telegram-канале министерства. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде – по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра.
https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943872732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, гидрометцентр
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Гидрометцентр
В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света
В Свердловской области около 41 тысячи человек остаются без света из-за непогоды