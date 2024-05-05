https://ria.ru/20240505/nepogoda-1943964952.html

В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света

В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света - РИА Новости, 05.05.2024

В Свердловской области около 40 тысяч человек остаются без света

Порядка 41 тысячи человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает министерство энергетики России. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:07

2024-05-05T13:07

2024-05-05T13:07

происшествия

свердловская область

екатеринбург

россия

гидрометцентр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Порядка 41 тысячи человек в Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды, сообщает министерство энергетики России. Ранее региональная прокуратура уточняла, что из-за сильного снегопада около 74 тысяч человек в 24 населенных пунктах Свердловской области остались без электричества. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не случались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. "По оперативным данным, количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тысячи", - сообщается в Telegram-канале министерства. Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и область в ночь на субботу и продолжился до утра воскресенья. Наибольшее количество снега выпало в свердловской Ревде – по данным уральского Гидрометцентра, к утру 5 мая снежный покров там составлял 31 сантиметр, в Екатеринбурге снежный покров вырос до 21 сантиметра.

https://ria.ru/20240504/nepogoda-1943872732.html

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свердловская область

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, гидрометцентр