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Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика - РИА Новости, 05.05.2024
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19:33 05.05.2024 (обновлено: 20:15 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/napadenie-1944011093.html
Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика
Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика - РИА Новости, 05.05.2024
Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика
Пассажир поезда Москва-Владивосток напал на попутчика и нанес ему около 10 ударов ножом, на злоумышленника завели дело, сообщает центральное межрегиональное... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:33
2024-05-05T20:15
происшествия
красноярский край
россия
верещагино
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 5 мая - РИА Новости. Пассажир поезда Москва-Владивосток напал на попутчика и нанес ему около 10 ударов ножом, на злоумышленника завели дело, сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СКР. По данным ведомства, инцидент произошел 3 мая в поезде Москва-Владивосток, который проезжал участок между станциями Верещагино и Чайковская в Пермском крае. Один из пассажиров напал с ножом на соседа по купе. Злоумышленник нанёс 25-летнему жителю Красноярского края около 10 ударов. Нападавшего скрутили пассажиры и передали полиции во время остановки поезда. "Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Московской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Пресс-служба СК России сообщила в воскресенье, что ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил доклад по делу. Также уточнялось, что изначально злоумышленник набросился на проводницу. Telegram-канал Baza указал, что дебошир якобы хотел выйти посмотреть на закат, для этого стал отбирать ключи у сотрудницы поезда. За женщину вступился военный, возвращавшийся на ж/д транспорте из зоны СВО в Красноярский край. В итоге подозреваемый переключил своё внимание на военнослужащего, используя для разрешения конфликта нож.
https://ria.ru/20240505/pokushenie-1943973513.html
https://ria.ru/20240314/metro-1932989081.html
красноярский край
россия
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происшествия, красноярский край, россия, верещагино, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Верещагино, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика

Под Пермью пассажир поезда Москва — Владивосток нанес попутчику 10 ударов ножом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 5 мая - РИА Новости. Пассажир поезда Москва-Владивосток напал на попутчика и нанес ему около 10 ударов ножом, на злоумышленника завели дело, сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СКР.
По данным ведомства, инцидент произошел 3 мая в поезде Москва-Владивосток, который проезжал участок между станциями Верещагино и Чайковская в Пермском крае. Один из пассажиров напал с ножом на соседа по купе. Злоумышленник нанёс 25-летнему жителю Красноярского края около 10 ударов. Нападавшего скрутили пассажиры и передали полиции во время остановки поезда.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Московской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Пресс-служба СК России сообщила в воскресенье, что ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил доклад по делу. Также уточнялось, что изначально злоумышленник набросился на проводницу.
Telegram-канал Baza указал, что дебошир якобы хотел выйти посмотреть на закат, для этого стал отбирать ключи у сотрудницы поезда. За женщину вступился военный, возвращавшийся на ж/д транспорте из зоны СВО в Красноярский край. В итоге подозреваемый переключил своё внимание на военнослужащего, используя для разрешения конфликта нож.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияВерещагиноАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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