https://ria.ru/20240505/napadenie-1944011093.html

Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика

Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика - РИА Новости, 05.05.2024

Под Пермью пассажир напал с ножом на попутчика

Пассажир поезда Москва-Владивосток напал на попутчика и нанес ему около 10 ударов ножом, на злоумышленника завели дело, сообщает центральное межрегиональное... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T19:33

2024-05-05T19:33

2024-05-05T20:15

происшествия

красноярский край

россия

верещагино

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156110/53/1561105365_0:132:2042:1281_1920x0_80_0_0_b4d66d59bb5165f2ab9e0dac074df7d6.jpg

ПЕРМЬ, 5 мая - РИА Новости. Пассажир поезда Москва-Владивосток напал на попутчика и нанес ему около 10 ударов ножом, на злоумышленника завели дело, сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СКР. По данным ведомства, инцидент произошел 3 мая в поезде Москва-Владивосток, который проезжал участок между станциями Верещагино и Чайковская в Пермском крае. Один из пассажиров напал с ножом на соседа по купе. Злоумышленник нанёс 25-летнему жителю Красноярского края около 10 ударов. Нападавшего скрутили пассажиры и передали полиции во время остановки поезда. "Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Московской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Пресс-служба СК России сообщила в воскресенье, что ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил доклад по делу. Также уточнялось, что изначально злоумышленник набросился на проводницу. Telegram-канал Baza указал, что дебошир якобы хотел выйти посмотреть на закат, для этого стал отбирать ключи у сотрудницы поезда. За женщину вступился военный, возвращавшийся на ж/д транспорте из зоны СВО в Красноярский край. В итоге подозреваемый переключил своё внимание на военнослужащего, используя для разрешения конфликта нож.

https://ria.ru/20240505/pokushenie-1943973513.html

https://ria.ru/20240314/metro-1932989081.html

красноярский край

россия

верещагино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, россия, верещагино, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)