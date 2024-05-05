Пасечник наградил региональных чиновников
Глава ЛНР Пасечник вместе с Кириенко наградил нескольких региональных чиновников
Леонид Пасечник. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко наградили ряд региональных чиновников за трудовые успехи и добросовестную работу.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что провёл встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко в Луганске.
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"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко от имени Владимира Владимировича Путина вручили нашим землякам награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", - написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Как сообщается, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были удостоены министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов.
"Почётную грамоту и благодарность президента РФ Владимира Путина получили руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и его первый заместитель Наталья Шкода. Заместителю председателя правительства ЛНР Светлане Малаховой присвоено почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации"", - добавил глава ЛНР.
Пасечник назвал награжденных профессионалами, на которых можно положиться в решении любых вопросов, и "настоящими патриотами Луганщины и России".
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