https://ria.ru/20240505/nagrada-1943966447.html

Пасечник наградил региональных чиновников

Пасечник наградил региональных чиновников - РИА Новости, 05.05.2024

Пасечник наградил региональных чиновников

Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко наградили ряд региональных чиновников за... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:17

2024-05-05T13:17

2024-05-05T13:17

луганская народная республика

россия

луганск

леонид пасечник

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко наградили ряд региональных чиновников за трудовые успехи и добросовестную работу. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что провёл встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко в Луганске. "Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко от имени Владимира Владимировича Путина вручили нашим землякам награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", - написал Пасечник в своём Telegram-канале. Как сообщается, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были удостоены министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов. "Почётную грамоту и благодарность президента РФ Владимира Путина получили руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и его первый заместитель Наталья Шкода. Заместителю председателя правительства ЛНР Светлане Малаховой присвоено почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации"", - добавил глава ЛНР. Пасечник назвал награжденных профессионалами, на которых можно положиться в решении любых вопросов, и "настоящими патриотами Луганщины и России".

https://ria.ru/20240216/orden-1927890103.html

https://ria.ru/20230923/borba-1898267891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, луганск, леонид пасечник, сергей кириенко, владимир путин