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Пасечник наградил региональных чиновников - РИА Новости, 05.05.2024
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13:17 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/nagrada-1943966447.html
Пасечник наградил региональных чиновников
Пасечник наградил региональных чиновников - РИА Новости, 05.05.2024
Пасечник наградил региональных чиновников
Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко наградили ряд региональных чиновников за... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:17
2024-05-05T13:17
луганская народная республика
россия
луганск
леонид пасечник
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко наградили ряд региональных чиновников за трудовые успехи и добросовестную работу. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что провёл встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко в Луганске. "Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко от имени Владимира Владимировича Путина вручили нашим землякам награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", - написал Пасечник в своём Telegram-канале. Как сообщается, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были удостоены министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов. "Почётную грамоту и благодарность президента РФ Владимира Путина получили руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и его первый заместитель Наталья Шкода. Заместителю председателя правительства ЛНР Светлане Малаховой присвоено почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации"", - добавил глава ЛНР. Пасечник назвал награжденных профессионалами, на которых можно положиться в решении любых вопросов, и "настоящими патриотами Луганщины и России".
https://ria.ru/20240216/orden-1927890103.html
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луганская народная республика, россия, луганск, леонид пасечник, сергей кириенко, владимир путин
Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Леонид Пасечник, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Пасечник наградил региональных чиновников

Глава ЛНР Пасечник вместе с Кириенко наградил нескольких региональных чиновников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко наградили ряд региональных чиновников за трудовые успехи и добросовестную работу.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что провёл встречу с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко в Луганске.
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"Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко от имени Владимира Владимировича Путина вручили нашим землякам награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", - написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Как сообщается, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были удостоены министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов.
"Почётную грамоту и благодарность президента РФ Владимира Путина получили руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов и его первый заместитель Наталья Шкода. Заместителю председателя правительства ЛНР Светлане Малаховой присвоено почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации"", - добавил глава ЛНР.
Пасечник назвал награжденных профессионалами, на которых можно положиться в решении любых вопросов, и "настоящими патриотами Луганщины и России".
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