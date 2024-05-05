https://ria.ru/20240505/motoprobeg-1944026601.html

В Словакии завершился мотопробег "Земля наших героев"

В Словакии завершился мотопробег "Земля наших героев" - РИА Новости, 05.05.2024

В Словакии завершился мотопробег "Земля наших героев"

Мотопробег под названием "Земля наших героев" в преддверии Дня Победы над фашизмом, маршрут которого проходил по населенным пунктам Чехии и Словакии, завершился РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T22:18

2024-05-05T22:18

2024-05-05T22:18

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игорь братчиков

красная армия

день победы

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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Мотопробег под названием "Земля наших героев" в преддверии Дня Победы над фашизмом, маршрут которого проходил по населенным пунктам Чехии и Словакии, завершился в воскресенье, сообщили РИА Новости организаторы. "Акция заканчивается, как и планировалось, сегодня", - сообщили организаторы. Мотоциклисты Словакии из объединения "Брат за Брата" начали свою акцию 1 мая в Чехии, посетив за два дня девять чешских населенных пунктов. Третьего мая активисты вместе с представителями посольства России поздравили с Днем Победы ветерана Второй мировой войны и Словацкого национального восстания Владимира Стрменя. "Российский дипломат вручил словацкому ветерану Второй мировой войны и Словацкого национального восстания Стрменю поздравительное письмо по случаю 79-й годовщины Великой Победы от посла России в Словакии Игоря Братчикова", - рассказали РИА Новости в российской дипмиссии. В посольстве проинформировали, что представитель посольства России в Словакии также принял участие в церемонии возложения венков в рамках историко-мемориальной акции "Земля наших героев" на центральном военно-мемориальном кладбище Красной Армии в словацком городе Зволен. Акция "Земля наших героев" завершилась в воскресенье в словацком городе Михаловце. Всего активисты посетили 18 населенных пунктов Чехии и Словакии, где возложили венки в память о погибших солдатах. Мотопробег "Земля наших героев", как отмечают организаторы из объединения "Брат за брата", проводился с целью почтить память героев, погибших за освобождение Чехии и Словакии. Словакия отмечает государственный праздник День Победы над фашизмом 8 мая, он является выходным днем в стране.

https://ria.ru/20240504/provokatory-1943905288.html

https://ria.ru/20240505/aktsiya-1944014108.html

https://ria.ru/20240430/motoprobeg-1943173530.html

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в мире, словакия, чехия, россия, игорь братчиков, красная армия, день победы