https://ria.ru/20240505/motoprobeg-1944026601.html
В Словакии завершился мотопробег "Земля наших героев"
В Словакии завершился мотопробег "Земля наших героев" - РИА Новости, 05.05.2024
В Словакии завершился мотопробег "Земля наших героев"
Мотопробег под названием "Земля наших героев" в преддверии Дня Победы над фашизмом, маршрут которого проходил по населенным пунктам Чехии и Словакии, завершился РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T22:18
2024-05-05T22:18
2024-05-05T22:18
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Мотопробег под названием "Земля наших героев" в преддверии Дня Победы над фашизмом, маршрут которого проходил по населенным пунктам Чехии и Словакии, завершился в воскресенье, сообщили РИА Новости организаторы. "Акция заканчивается, как и планировалось, сегодня", - сообщили организаторы. Мотоциклисты Словакии из объединения "Брат за Брата" начали свою акцию 1 мая в Чехии, посетив за два дня девять чешских населенных пунктов. Третьего мая активисты вместе с представителями посольства России поздравили с Днем Победы ветерана Второй мировой войны и Словацкого национального восстания Владимира Стрменя. "Российский дипломат вручил словацкому ветерану Второй мировой войны и Словацкого национального восстания Стрменю поздравительное письмо по случаю 79-й годовщины Великой Победы от посла России в Словакии Игоря Братчикова", - рассказали РИА Новости в российской дипмиссии. В посольстве проинформировали, что представитель посольства России в Словакии также принял участие в церемонии возложения венков в рамках историко-мемориальной акции "Земля наших героев" на центральном военно-мемориальном кладбище Красной Армии в словацком городе Зволен. Акция "Земля наших героев" завершилась в воскресенье в словацком городе Михаловце. Всего активисты посетили 18 населенных пунктов Чехии и Словакии, где возложили венки в память о погибших солдатах. Мотопробег "Земля наших героев", как отмечают организаторы из объединения "Брат за брата", проводился с целью почтить память героев, погибших за освобождение Чехии и Словакии. Словакия отмечает государственный праздник День Победы над фашизмом 8 мая, он является выходным днем в стране.
https://ria.ru/20240504/provokatory-1943905288.html
https://ria.ru/20240505/aktsiya-1944014108.html
https://ria.ru/20240430/motoprobeg-1943173530.html
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в мире, словакия, чехия, россия, игорь братчиков, красная армия, день победы
В мире, Словакия, Чехия, Россия, Игорь Братчиков, Красная армия, День Победы
В Словакии завершился мотопробег "Земля наших героев"
В Чехии и Словакии завершился мотопробег "Земля наших героев"
БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Мотопробег под названием "Земля наших героев" в преддверии Дня Победы над фашизмом, маршрут которого проходил по населенным пунктам Чехии и Словакии, завершился в воскресенье, сообщили РИА Новости организаторы.
«
"Акция заканчивается, как и планировалось, сегодня", - сообщили организаторы.
Мотоциклисты Словакии из объединения "Брат за Брата" начали свою акцию 1 мая в Чехии, посетив за два дня девять чешских населенных пунктов. Третьего мая активисты вместе с представителями посольства России поздравили с Днем Победы ветерана Второй мировой войны и Словацкого национального восстания Владимира Стрменя.
«
"Российский дипломат вручил словацкому ветерану Второй мировой войны и Словацкого национального восстания Стрменю поздравительное письмо по случаю 79-й годовщины Великой Победы от посла России в Словакии Игоря Братчикова", - рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.
В посольстве проинформировали, что представитель посольства России в Словакии также принял участие в церемонии возложения венков в рамках историко-мемориальной акции "Земля наших героев" на центральном военно-мемориальном кладбище Красной Армии в словацком городе Зволен.
Акция "Земля наших героев" завершилась в воскресенье в словацком городе Михаловце. Всего активисты посетили 18 населенных пунктов Чехии и Словакии, где возложили венки в память о погибших солдатах.
Мотопробег "Земля наших героев", как отмечают организаторы из объединения "Брат за брата", проводился с целью почтить память героев, погибших за освобождение Чехии и Словакии.
Словакия отмечает государственный праздник День Победы над фашизмом 8 мая, он является выходным днем в стране.