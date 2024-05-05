https://ria.ru/20240505/moskva-1943914163.html
На некоторых улицах Москвы временно ограничат движение транспорта
На некоторых улицах Москвы временно ограничат движение транспорта - РИА Новости, 05.05.2024
На некоторых улицах Москвы временно ограничат движение транспорта
Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в воскресенье из-за репетиции Парада Победы. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:33
2024-05-05T00:33
2024-05-05T05:34
общество
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в воскресенье из-за репетиции Парада Победы.Как сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 5 мая в центре и на юго-востоке города.В воскресенье движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 05.00 до 08.00. Еще с 05.30 до окончания мероприятия движения не будет на ряде центральных набережных и улиц. Помимо того, в районе Таганской площади 5 мая с 05.00 до 13.00 будет организовано двустороннее движение.На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 9 мая.Также с 5.00 до окончания мероприятия будут временно закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы. Такие же ограничения будут действовать с 10.00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".
https://ria.ru/20240505/metro-1943913976.html
https://ria.ru/20240503/parad-1943662345.html
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общество, садовое кольцо (москва), москва, новый арбат, день победы
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва, Новый Арбат, День Победы
На некоторых улицах Москвы временно ограничат движение транспорта
На ряде улиц Москвы 5 мая ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в воскресенье из-за репетиции Парада Победы.
Как сообщали в Telegram-канале
департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 5 мая в центре и на юго-востоке города.
В воскресенье движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 05.00 до 08.00. Еще с 05.30 до окончания мероприятия движения не будет на ряде центральных набережных и улиц. Помимо того, в районе Таганской площади 5 мая с 05.00 до 13.00 будет организовано двустороннее движение.
На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 9 мая.
Также с 5.00 до окончания мероприятия будут временно закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы. Такие же ограничения будут действовать с 10.00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".