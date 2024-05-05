https://ria.ru/20240505/moskalkova-1943917537.html
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова - РИА Новости, 05.05.2024
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи и отметила, что в этот день особенно ярко проявляется... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:57
2024-05-05T00:57
2024-05-05T00:57
религия
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи и отметила, что в этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит историческое, культурное и нравственное наследие России. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе! Сердечно поздравляю с Пасхой – великим праздником торжества Веры и жизни, несущим радость и надежду! В этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит историческое, культурное и нравственное наследие России. Воскресение Христово – символ всепобеждающей Любви укрепляет нас в стремлении творить добро в своем Отечестве и своем доме. Желаю здоровья, оптимизма и благополучия!", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240505/pozdravlenie-1943916474.html
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россия, татьяна москалькова
Религия, Россия, Татьяна Москалькова
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова
Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи