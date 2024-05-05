https://ria.ru/20240505/moskalkova-1943917537.html

В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова

В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова - РИА Новости, 05.05.2024

В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи и отметила, что в этот день особенно ярко проявляется... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:57

2024-05-05T00:57

2024-05-05T00:57

религия

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи и отметила, что в этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит историческое, культурное и нравственное наследие России. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе! Сердечно поздравляю с Пасхой – великим праздником торжества Веры и жизни, несущим радость и надежду! В этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит историческое, культурное и нравственное наследие России. Воскресение Христово – символ всепобеждающей Любви укрепляет нас в стремлении творить добро в своем Отечестве и своем доме. Желаю здоровья, оптимизма и благополучия!", - написала она в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240505/pozdravlenie-1943916474.html

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россия, татьяна москалькова