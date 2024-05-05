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В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
00:57 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/moskalkova-1943917537.html
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова - РИА Новости, 05.05.2024
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи и отметила, что в этот день особенно ярко проявляется... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:57
2024-05-05T00:57
религия
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи и отметила, что в этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит историческое, культурное и нравственное наследие России. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Христос Воскресе! Сердечно поздравляю с Пасхой – великим праздником торжества Веры и жизни, несущим радость и надежду! В этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит историческое, культурное и нравственное наследие России. Воскресение Христово – символ всепобеждающей Любви укрепляет нас в стремлении творить добро в своем Отечестве и своем доме. Желаю здоровья, оптимизма и благополучия!", - написала она в своем Telegram-канале.
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россия, татьяна москалькова
Религия, Россия, Татьяна Москалькова
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова

Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи и отметила, что в этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит историческое, культурное и нравственное наследие России.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Медведев поздравил россиян с Пасхой
00:53
"Христос Воскресе! Сердечно поздравляю с Пасхой – великим праздником торжества Веры и жизни, несущим радость и надежду! В этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит историческое, культурное и нравственное наследие России. Воскресение Христово – символ всепобеждающей Любви укрепляет нас в стремлении творить добро в своем Отечестве и своем доме. Желаю здоровья, оптимизма и благополучия!", - написала она в своем Telegram-канале.
 
РелигияРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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