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В РПЦ молятся Богу о победе света над тьмой, сообщил патриарх Кирилл - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
00:10 05.05.2024 (обновлено: 01:28 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/molitvy-1943912206.html
В РПЦ молятся Богу о победе света над тьмой, сообщил патриарх Кирилл
В РПЦ молятся Богу о победе света над тьмой, сообщил патриарх Кирилл - РИА Новости, 05.05.2024
В РПЦ молятся Богу о победе света над тьмой, сообщил патриарх Кирилл
В Русской православной церкви помогают тем, кто, рискуя жизнью, защищает Отечество и традиционные христианские ценности, а также молятся Богу о победе света над РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:10
2024-05-05T01:28
религия
русская православная церковь
великий пост
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви помогают тем, кто, рискуя жизнью, защищает Отечество и традиционные христианские ценности, а также молятся Богу о победе света над тьмой, преодолении вражды и даровании прочного, справедливого мира, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном видеообращении, распространенном его пресс-службой. В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая. "Русская православная церковь сегодня продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. &lt;…&gt; Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, епархии, монастыри, приходы Русской церкви и православные волонтеры "продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело". Он поблагодарил всех "за труды, усердие, отзывчивость и доброту". Он отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь". "Мы призваны Творцом из небытия в бытие не для того, чтобы, как кажется некоторым, после смерти исчезнуть навсегда, а для того, чтобы, став наследниками Христовой победы, быть бессмертными и вечно пребывать с ним в его царстве правды и любви. Это значит, что в очах Божьих личность каждого из нас бесценна, но также что наши поступки, слова и даже мысли влияют на то, как сложится наша жизнь и какой будет наша участь, причем не только здесь, на земле, но и в вечности", - пояснил патриарх Кирилл. Поэтому, продолжил он, "недостаточно лишь принять к сведению весть о Воскресении Христа или ограничиться только признанием исторического факта существования Иисуса из Назарета". "Христианская вера требует от нас ответа всей своей жизнью, и главным содержанием этого ответа являются добрые дела, способность сопереживать другим, неравнодушие, отзывчивость, умение прощать обиды и готовность протянуть руку помощи ближним, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Другими словами, мы призваны к жизни по вере, действующей любовью, как о том пишет святой Апостол Павел", - отметил он. "Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" - заключил предстоятель Русской церкви. "По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
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русская православная церковь, великий пост , патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Русская православная церковь, Великий пост , Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
В РПЦ молятся Богу о победе света над тьмой, сообщил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: РПЦ молится Богу о победе надо тьмой и преодолении вражды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНочное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя
Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви помогают тем, кто, рискуя жизнью, защищает Отечество и традиционные христианские ценности, а также молятся Богу о победе света над тьмой, преодолении вражды и даровании прочного, справедливого мира, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном видеообращении, распространенном его пресс-службой.
В этом году в Русской церкви встречают Воскресение Христово 5 мая.
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"Русская православная церковь сегодня продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. <…> Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, епархии, монастыри, приходы Русской церкви и православные волонтеры "продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело". Он поблагодарил всех "за труды, усердие, отзывчивость и доброту".
Он отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".
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"Мы призваны Творцом из небытия в бытие не для того, чтобы, как кажется некоторым, после смерти исчезнуть навсегда, а для того, чтобы, став наследниками Христовой победы, быть бессмертными и вечно пребывать с ним в его царстве правды и любви. Это значит, что в очах Божьих личность каждого из нас бесценна, но также что наши поступки, слова и даже мысли влияют на то, как сложится наша жизнь и какой будет наша участь, причем не только здесь, на земле, но и в вечности", - пояснил патриарх Кирилл.
Поэтому, продолжил он, "недостаточно лишь принять к сведению весть о Воскресении Христа или ограничиться только признанием исторического факта существования Иисуса из Назарета".
"Христианская вера требует от нас ответа всей своей жизнью, и главным содержанием этого ответа являются добрые дела, способность сопереживать другим, неравнодушие, отзывчивость, умение прощать обиды и готовность протянуть руку помощи ближним, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Другими словами, мы призваны к жизни по вере, действующей любовью, как о том пишет святой Апостол Павел", - отметил он.
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"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" - заключил предстоятель Русской церкви.
"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни.
Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
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