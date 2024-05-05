https://ria.ru/20240505/moldaviya-1943978711.html

Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе

Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе - РИА Новости, 05.05.2024

Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе

Канада ведет переговоры с Молдавией о предоставлении крупного займа для финансовой поддержки правительства республики, сообщил канадский посол Гэвин Бьюкен в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:55

2024-05-05T14:55

2024-05-05T14:55

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украина

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Канада ведет переговоры с Молдавией о предоставлении крупного займа для финансовой поддержки правительства республики, сообщил канадский посол Гэвин Бьюкен в интервью телеканалу Digi 24. "Мы определяем ряд областей, в которых мы будем поддерживать Молдавию. У нас есть небольшой проект по поддержке гражданского общества, есть поддержка судебной системы, мы предоставим поддержку в энергетическом секторе, а сейчас мы находимся в процессе переговоров о крупном займе для финансовой поддержки правительства", - заявил Бьюкен. По его словам, Молдавия проводит правильные реформы и находится на пути к тому, чтобы войти в ряды ЕС. "Они принимают все правильные меры и абсолютно заслуживают нашей поддержки… И одна из больших радостей моей миссии здесь заключается в том, что я имею возможность работать над конкретными вещами, подобными этой", - подчеркнул посол. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html

https://ria.ru/20240107/moldaviya-1920039399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, канада, евросоюз