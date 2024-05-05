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Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе - РИА Новости, 05.05.2024
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14:55 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/moldaviya-1943978711.html
Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе
Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе - РИА Новости, 05.05.2024
Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе
Канада ведет переговоры с Молдавией о предоставлении крупного займа для финансовой поддержки правительства республики, сообщил канадский посол Гэвин Бьюкен в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:55
2024-05-05T14:55
в мире
молдавия
украина
канада
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Канада ведет переговоры с Молдавией о предоставлении крупного займа для финансовой поддержки правительства республики, сообщил канадский посол Гэвин Бьюкен в интервью телеканалу Digi 24. "Мы определяем ряд областей, в которых мы будем поддерживать Молдавию. У нас есть небольшой проект по поддержке гражданского общества, есть поддержка судебной системы, мы предоставим поддержку в энергетическом секторе, а сейчас мы находимся в процессе переговоров о крупном займе для финансовой поддержки правительства", - заявил Бьюкен. По его словам, Молдавия проводит правильные реформы и находится на пути к тому, чтобы войти в ряды ЕС. "Они принимают все правильные меры и абсолютно заслуживают нашей поддержки… И одна из больших радостей моей миссии здесь заключается в том, что я имею возможность работать над конкретными вещами, подобными этой", - подчеркнул посол. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html
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в мире, молдавия, украина, канада, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Канада, Евросоюз
Канада ведет переговоры с Молдавией о крупном займе

Канада обсуждает возможность выделить Молдавии займ для поддержки правительства

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Канада ведет переговоры с Молдавией о предоставлении крупного займа для финансовой поддержки правительства республики, сообщил канадский посол Гэвин Бьюкен в интервью телеканалу Digi 24.
"Мы определяем ряд областей, в которых мы будем поддерживать Молдавию. У нас есть небольшой проект по поддержке гражданского общества, есть поддержка судебной системы, мы предоставим поддержку в энергетическом секторе, а сейчас мы находимся в процессе переговоров о крупном займе для финансовой поддержки правительства", - заявил Бьюкен.
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По его словам, Молдавия проводит правильные реформы и находится на пути к тому, чтобы войти в ряды ЕС.
"Они принимают все правильные меры и абсолютно заслуживают нашей поддержки… И одна из больших радостей моей миссии здесь заключается в том, что я имею возможность работать над конкретными вещами, подобными этой", - подчеркнул посол.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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