https://ria.ru/20240505/minoborony-1943969152.html

ВСУ потеряли около 300 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

ВСУ потеряли около 300 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 05.05.2024

ВСУ потеряли около 300 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

Войска Украины потеряли около 300 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:37

2024-05-05T13:37

2024-05-05T13:37

специальная военная операция на украине

украина

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли около 300 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосадовое Донецкой народной республики. Отражены шесть атак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики. "Противник потерял до 305 военнослужащих и два бронетранспортера. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231027/vsu-1905643268.html

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Дарья Буймова

украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность