https://ria.ru/20240505/ministr-1943990363.html

Израиль анонсировал операцию в Рафахе в ближайшем будущем

Израиль анонсировал операцию в Рафахе в ближайшем будущем - РИА Новости, 05.05.2024

Израиль анонсировал операцию в Рафахе в ближайшем будущем

Армия обороны Израиля в скором времени проведет операцию в Рафахе, заявил министр обороны страны Йоав Галант во время посещения сектора Газа, его слова приводит РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:12

2024-05-05T16:12

2024-05-05T17:23

в мире

рафах (провинция)

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля в скором времени проведет операцию в Рафахе, заявил министр обороны страны Йоав Галант во время посещения сектора Газа, его слова приводит газета Israel Hayom."Мы видим признаки того, что ХАМАС не намерен следовать в направлении какого-либо плана. Из этого явно следует, что интенсивные действия начнутся в ближайшем будущем в Рафахе и в других районах по всему сектору Газа", — подчеркнул он.Чуть позже министр написал в социальной сети X, что приказ о начале интенсивных действий в секторе Газа, включая Рафах, "будет отдан очень скоро".Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в воскресенье обвинил ХАМАС в препятствовании заключению сделки о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Он назвал требования палестинского движения неприемлемыми, отметив, что Тель-Авив никогда не согласится с условиями, означающими его "капитуляцию". По словам премьера, Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но не откажется от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию военного и политического потенциала движения.В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Тель-Авив дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.Телеканал CNN ранее обнародовал некоторые детали нового предложения к палестинскому движению, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новую инициативу составили при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа пленных, которых удастся освободить.Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен израильских военных, а также тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию палестинского движения.

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20240505/khamas-1943977738.html

https://ria.ru/20240505/konflikt-1915630213.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рафах (провинция), израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году