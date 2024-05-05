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В ДНР семья подорвалась на мине у Николаевки - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:34 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/mina-1944027715.html
В ДНР семья подорвалась на мине у Николаевки
В ДНР семья подорвалась на мине у Николаевки - РИА Новости, 05.05.2024
В ДНР семья подорвалась на мине у Николаевки
Семья в автомобиле подорвалась на мине у Николаевки в Донецкой Народной Республике, муж и жена госпитализированы с травматическими ампутациями нижних... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T22:34
2024-05-05T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Семья в автомобиле подорвалась на мине у Николаевки в Донецкой Народной Республике, муж и жена госпитализированы с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями, их ребенок не пострадал, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья. Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок не пострадал", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240505/otstuplenie-1943980574.html
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин
В ДНР семья подорвалась на мине у Николаевки

Мужа и жену госпитализировали с ампутациями после подрыва на мине у Николаевки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Семья в автомобиле подорвалась на мине у Николаевки в Донецкой Народной Республике, муж и жена госпитализированы с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями, их ребенок не пострадал, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья. Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок не пострадал", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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