https://ria.ru/20240505/mina-1944027715.html

В ДНР семья подорвалась на мине у Николаевки

В ДНР семья подорвалась на мине у Николаевки - РИА Новости, 05.05.2024

В ДНР семья подорвалась на мине у Николаевки

Семья в автомобиле подорвалась на мине у Николаевки в Донецкой Народной Республике, муж и жена госпитализированы с травматическими ампутациями нижних... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T22:34

2024-05-05T22:34

2024-05-05T22:34

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в мире

здоровье - общество

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Семья в автомобиле подорвалась на мине у Николаевки в Донецкой Народной Республике, муж и жена госпитализированы с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями, их ребенок не пострадал, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья. Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок не пострадал", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240505/otstuplenie-1943980574.html

донецкая народная республика

мариуполь

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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин