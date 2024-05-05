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Московское метро на Пасху продлило работу до двух часов ночи - РИА Новости, 05.05.2024
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00:29 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/metro-1943913976.html
Московское метро на Пасху продлило работу до двух часов ночи
Московское метро на Пасху продлило работу до двух часов ночи - РИА Новости, 05.05.2024
Московское метро на Пасху продлило работу до двух часов ночи
Московский метрополитен и МЦК на Пасху продляют работу до двух ночи, автобусы, электробусы и трамваи перевозят пассажиров до 3.30. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:29
2024-05-05T00:29
общество
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
пасха
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Московский метрополитен и МЦК на Пасху продляют работу до двух ночи, автобусы, электробусы и трамваи перевозят пассажиров до 3.30. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой. Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов - "Кропоткинской" и "Бауманской" - дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам. Больше 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев перевозят пассажиров до 3.30. Продолжают работу 16 ночных маршрутов. Как отмечал столичный департамент транспорта, 5 мая запускаются специальные бесплатные маршруты от станций метро и МЦД до кладбищ. Они будут перевозить пассажиров с 08.00 до 19.00. Кроме того, усиливаются регулярные маршруты до 15 городских кладбищ.
https://ria.ru/20240505/volodin-1943913565.html
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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), пасха
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК), Пасха
Московское метро на Пасху продлило работу до двух часов ночи

Московский метрополитен и МЦК на Пасху продлевают работу до двух ночи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро "Тушинская" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Московский метрополитен и МЦК на Пасху продляют работу до двух ночи, автобусы, электробусы и трамваи перевозят пассажиров до 3.30.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой. Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов - "Кропоткинской" и "Бауманской" - дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам.
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Володин поздравил россиян с Пасхой
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Больше 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев перевозят пассажиров до 3.30. Продолжают работу 16 ночных маршрутов.
Как отмечал столичный департамент транспорта, 5 мая запускаются специальные бесплатные маршруты от станций метро и МЦД до кладбищ. Они будут перевозить пассажиров с 08.00 до 19.00. Кроме того, усиливаются регулярные маршруты до 15 городских кладбищ.
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ОбществоМоскваСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)Пасха
 
 
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