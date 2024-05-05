https://ria.ru/20240505/metro-1943913976.html

Московское метро на Пасху продлило работу до двух часов ночи

Московское метро на Пасху продлило работу до двух часов ночи - РИА Новости, 05.05.2024

Московское метро на Пасху продлило работу до двух часов ночи

Московский метрополитен и МЦК на Пасху продляют работу до двух ночи, автобусы, электробусы и трамваи перевозят пассажиров до 3.30. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:29

2024-05-05T00:29

2024-05-05T00:29

общество

москва

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

пасха

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Московский метрополитен и МЦК на Пасху продляют работу до двух ночи, автобусы, электробусы и трамваи перевозят пассажиров до 3.30. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой. Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов - "Кропоткинской" и "Бауманской" - дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам. Больше 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев перевозят пассажиров до 3.30. Продолжают работу 16 ночных маршрутов. Как отмечал столичный департамент транспорта, 5 мая запускаются специальные бесплатные маршруты от станций метро и МЦД до кладбищ. Они будут перевозить пассажиров с 08.00 до 19.00. Кроме того, усиливаются регулярные маршруты до 15 городских кладбищ.

https://ria.ru/20240505/volodin-1943913565.html

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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк), пасха