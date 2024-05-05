https://ria.ru/20240505/meteornyy_potok-1943916313.html

В планетарии сообщили, когда можно полюбоваться метеорным потоком Аквариды

В планетарии сообщили, когда можно полюбоваться метеорным потоком Аквариды - РИА Новости, 05.05.2024

В планетарии сообщили, когда можно полюбоваться метеорным потоком Аквариды

Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в ночь на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям, потому что будет близка к новолунию,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:51

2024-05-05T00:51

2024-05-05T05:34

московский планетарий

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в ночь на 6 мая, ожидается до 50 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям, потому что будет близка к новолунию, сообщил ранее Московский планетарий."Майское небо порадует звездным дождем из созвездия Водолей. С 19 апреля по 28 мая 2024 действует метеорный поток эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) или Майские Аквариды. Пик активности Майских Акварид произойдет в ночь с 5 на 6 мая 2024 года, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час", — говорится в сообщении.В планетарии назвали Аквариды "красивым и богатым метеорным потоком". Они, как и октябрьские Ориониды, образованы пылевым следом, оставленным кометой Галлея. Дважды в наша планета попадает в этот "хвост", а сгорающие в атмосфере пылевые частицы превращаются в быстрые и яркие метеоры (скорость почти 67 километров в секунду) с длинными следами.Радиант, то есть такая точка на небе, из которой кажется, что вылетают метеоры, находится в созвездии Водолея. Лучше всего его видно из южного полушария, а в средних широтах радиант можно заметить последние несколько часов до рассвета над юго-восточным горизонтом.Тем, кто собирается попытаться разглядеть на небе эти "падающие звезды", в планетарии порекомендовали смотреть на юго-восточный горизонт и ориентироваться на Летний Треугольник. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир."Условия наблюдения Майских Акварид в 2024 году — благоприятные, так как пик происходит вблизи новолуния (8.05.2024). Луна не помешает наблюдению метеоров", — обнадежили астрономы.

https://ria.ru/20240408/zatmenie-1938478271.html

https://ria.ru/20240209/vspyshka-1926473388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московский планетарий