https://ria.ru/20240505/matematika-1943956128.html
В России появится новый праздник
В России появится новый праздник - РИА Новости, 05.05.2024
В России появится новый праздник
Новый профессиональный праздник – День математика - будет отмечаться зимой, 1 декабря, закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:23
2024-05-05T11:23
2024-05-05T12:20
общество
россия
михаил мишустин
виктор садовничий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151224/97/1512249702_0:135:3601:2160_1920x0_80_0_0_89be7e4772131479d521f0c6636c62ef.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новый профессиональный праздник – День математика - будет отмечаться зимой, 1 декабря, закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, информация об этом появилась на сайте правительства РФ. "Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом", - говорится в сообщении. С инициативой об установлении такого праздника в правительство РФ обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20231123/matematika-1911305032.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151224/97/1512249702_0:0:3601:2700_1920x0_80_0_0_2f73ceadf9781ff4bfd63c6e7d073de6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, виктор садовничий
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Виктор Садовничий
В России появится новый праздник
Мишустин поручил закрепить в календаре День математика 1 декабря