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В России появится новый праздник - РИА Новости, 05.05.2024
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11:23 05.05.2024 (обновлено: 12:20 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/matematika-1943956128.html
В России появится новый праздник
В России появится новый праздник - РИА Новости, 05.05.2024
В России появится новый праздник
Новый профессиональный праздник – День математика - будет отмечаться зимой, 1 декабря, закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T11:23
2024-05-05T12:20
общество
россия
михаил мишустин
виктор садовничий
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новый профессиональный праздник – День математика - будет отмечаться зимой, 1 декабря, закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, информация об этом появилась на сайте правительства РФ. "Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом", - говорится в сообщении. С инициативой об установлении такого праздника в правительство РФ обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20231123/matematika-1911305032.html
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общество, россия, михаил мишустин, виктор садовничий
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Виктор Садовничий
В России появится новый праздник

Мишустин поручил закрепить в календаре День математика 1 декабря

© Depositphotos.com / agsandrewЧисла
Числа - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Числа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новый профессиональный праздник – День математика - будет отмечаться зимой, 1 декабря, закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, информация об этом появилась на сайте правительства РФ.
"Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом", - говорится в сообщении.
С инициативой об установлении такого праздника в правительство РФ обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года.
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