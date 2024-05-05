https://ria.ru/20240505/matematika-1943956128.html

В России появится новый праздник

В России появится новый праздник - РИА Новости, 05.05.2024

В России появится новый праздник

Новый профессиональный праздник – День математика - будет отмечаться зимой, 1 декабря, закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:23

2024-05-05T11:23

2024-05-05T12:20

общество

россия

михаил мишустин

виктор садовничий

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новый профессиональный праздник – День математика - будет отмечаться зимой, 1 декабря, закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, информация об этом появилась на сайте правительства РФ. "Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом", - говорится в сообщении. С инициативой об установлении такого праздника в правительство РФ обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20231123/matematika-1911305032.html

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Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, виктор садовничий