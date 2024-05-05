https://ria.ru/20240505/lavrov-1944024004.html
Запад хочет, чтобы православию нанесли непоправимый ущерб, заявил Лавров
Запад хочет, чтобы православию нанесли непоправимый ущерб, заявил Лавров - РИА Новости, 05.05.2024
Запад хочет, чтобы православию нанесли непоправимый ущерб, заявил Лавров
Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб и весь православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха, который, в свою... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T21:42
2024-05-05T21:42
2024-05-05T21:42
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб и весь православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха, который, в свою очередь, находится под управлением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Искореняют православие (в самопровозглашенном Косово). Это совершенно очевидно. Западу это нравится. Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб, и чтобы православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха", - заявил Лавров в интервью боснийскому телеканалу "АТВ". Патриарх Константинополя, в свою очередь, "находится под прямым управлением США, зависит от них финансово и выполняет все их "причуды", отметил Лавров.
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html
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США, Россия, Косово, Сергей Лавров
Запад хочет, чтобы православию нанесли непоправимый ущерб, заявил Лавров
Лавров: Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб