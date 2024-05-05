https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html

Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии

Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии - РИА Новости, 05.05.2024

Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии

Некоторые страны, которые планируют участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность переговоров... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T21:40

2024-05-05T21:40

2024-05-05T22:36

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Некоторые страны, которые планируют участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ. "Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия", — подчеркнул он.Министр добавил, что сейчас обсуждать урегулирование конфликта не с кем, так как западные и украинские политики не готовы к серьезному диалогу и лишь "играют" в пародию на переговоры. При этом Запад пытается "правдами и неправдами, шантажом и враньем" затянуть максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального Юга в "посиделки" в Швейцарии, отметил Лавров.Глава МИД также рассказал, как в конце января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке "опустил на землю" швейцарского коллегу Иньяцио Кассиса в вопросе грядущего саммита. По словам Лаврова, заявления Берна о том, что эта конференция будет посвящена "выработке взаимоприемлемых подходов", далеки от истины."Он (Кассис. — Прим. ред.) рассказал мне про этот "план". Я сразу постарался его "опустить на землю" и объяснил, что никто не позволит отойти от "формулы" Зеленского", — отметил министр.Лавров напомнил, что в конечном итоге инициатива украинского президента "предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое". При этом сам Кассис заверял, что Швейцария как нейтральная страна сделает все, чтобы разговор проходил "на основе реализма"."Но Швейцарская Конфедерация уже давно не нейтральное государство. Она в первых рядах тех, кто поддерживает и вооружает киевский режим. Это государство занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России, в том числе в плане введения новых санкций", — объяснил Лавров.Он добавил, что в попытке подчеркнуть самостоятельность республики организаторы выделили три направления — ядерная безопасность, продовольственная безопасность в контексте мореплавания и гуманитарные вопросы. Глава МИД отметил, что эти три темы и так присутствуют в "формуле мира" Зеленского для того, чтобы прикрыть ее откровенно иллюзорную и русофобскую сущность. По его словам, киевские власти открыто заявили о том, что ни в коем случае нельзя звать Россию на эту конференцию. "Ведь сначала надо в своем кругу "охмурить" страны Глобального Юга и "затащить" их на общую платформу, которая будет в качестве ультиматума предъявлена России", — сказал Лавров.Глава МИД также подчеркнул, что когда швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на этот саммит, то они "говорят неправду". Он отметил, что Россия не будет участвовать в мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Зеленского. Лавров добавил, что Москва открыта к переговорам на основе реалий."Заявления о том, что мы отказываемся от переговоров, звучат ежедневно. Говорят, мол, они хотят, а Россия отказывается. Это нечестно. Хотя честности и порядочности от наших западных партнеров мы уже не ожидаем", — резюмировал министр.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет.Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Москва не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943994799.html

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https://ria.ru/20240503/shveytsariya-1943641602.html

https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941559058.html

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941039926.html

https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html

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в мире, россия, украина, швейцария, сергей лавров, сергей гармонин, дмитрий песков