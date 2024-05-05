Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии
Лавров: ряд участников встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Некоторые страны, которые планируют участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
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"Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия", — подчеркнул он.
Министр добавил, что сейчас обсуждать урегулирование конфликта не с кем, так как западные и украинские политики не готовы к серьезному диалогу и лишь "играют" в пародию на переговоры. При этом Запад пытается "правдами и неправдами, шантажом и враньем" затянуть максимальное количество развивающихся стран и стран Глобального Юга в "посиделки" в Швейцарии, отметил Лавров.
Глава МИД также рассказал, как в конце января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке "опустил на землю" швейцарского коллегу Иньяцио Кассиса в вопросе грядущего саммита. По словам Лаврова, заявления Берна о том, что эта конференция будет посвящена "выработке взаимоприемлемых подходов", далеки от истины.
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"Он (Кассис. — Прим. ред.) рассказал мне про этот "план". Я сразу постарался его "опустить на землю" и объяснил, что никто не позволит отойти от "формулы" Зеленского", — отметил министр.
Лавров напомнил, что в конечном итоге инициатива украинского президента "предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое". При этом сам Кассис заверял, что Швейцария как нейтральная страна сделает все, чтобы разговор проходил "на основе реализма".
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"Но Швейцарская Конфедерация уже давно не нейтральное государство. Она в первых рядах тех, кто поддерживает и вооружает киевский режим. Это государство занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России, в том числе в плане введения новых санкций", — объяснил Лавров.
Он добавил, что в попытке подчеркнуть самостоятельность республики организаторы выделили три направления — ядерная безопасность, продовольственная безопасность в контексте мореплавания и гуманитарные вопросы. Глава МИД отметил, что эти три темы и так присутствуют в "формуле мира" Зеленского для того, чтобы прикрыть ее откровенно иллюзорную и русофобскую сущность. По его словам, киевские власти открыто заявили о том, что ни в коем случае нельзя звать Россию на эту конференцию.
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"Ведь сначала надо в своем кругу "охмурить" страны Глобального Юга и "затащить" их на общую платформу, которая будет в качестве ультиматума предъявлена России", — сказал Лавров.
Глава МИД также подчеркнул, что когда швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на этот саммит, то они "говорят неправду". Он отметил, что Россия не будет участвовать в мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Зеленского. Лавров добавил, что Москва открыта к переговорам на основе реалий.
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"Заявления о том, что мы отказываемся от переговоров, звучат ежедневно. Говорят, мол, они хотят, а Россия отказывается. Это нечестно. Хотя честности и порядочности от наших западных партнеров мы уже не ожидаем", — резюмировал министр.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия в этом мероприятии участвовать не будет.
Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Москва не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны — надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.