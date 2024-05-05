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Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:32 05.05.2024 (обновлено: 22:14 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023186.html
Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России
Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России - РИА Новости, 05.05.2024
Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы "праве" Украины наносить удары по любым... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T21:32
2024-05-05T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дэвид кэмерон
сергей лавров
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы "праве" Украины наносить удары по любым целям на территории России британским оружием, заявил, что Кэмерон не раскаялся, поскольку таким людям, как он, это чувство неизвестно. "По любым целям на территории России. Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно", - сказал Лавров в интервью телеканалу ATB. Как напомнил министр, были сообщения о том, что агентство Рейтер, которое брало интервью у Кэмерона, "подвесило" версию, что Кэмерон якобы "раскаялся", и анонсировало, что скоро будет выставлен на сайт новый текст, но в итоге "выставило то же самое". Лавров подчеркнул, что Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. "Это англичане. Их репутация хорошо известна", - заключил глава МИД РФ. Ранее агентство Рейтер опубликовало сообщение о том, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, так как "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
https://ria.ru/20240503/frantsiya-1943660218.html
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944022817.html
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в мире, россия, украина, киев, дэвид кэмерон, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дэвид Кэмерон, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России

Лавров о словах Кэмерона по Украине: таким людям чувство раскаяния неизвестно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы "праве" Украины наносить удары по любым целям на территории России британским оружием, заявил, что Кэмерон не раскаялся, поскольку таким людям, как он, это чувство неизвестно.
«
"По любым целям на территории России. Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно", - сказал Лавров в интервью телеканалу ATB.
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Как напомнил министр, были сообщения о том, что агентство Рейтер, которое брало интервью у Кэмерона, "подвесило" версию, что Кэмерон якобы "раскаялся", и анонсировало, что скоро будет выставлен на сайт новый текст, но в итоге "выставило то же самое".
Лавров подчеркнул, что Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России.
«
"Это англичане. Их репутация хорошо известна", - заключил глава МИД РФ.
Ранее агентство Рейтер опубликовало сообщение о том, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, так как "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДэвид КэмеронСергей Лавров
 
 
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