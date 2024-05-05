Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России
Лавров о словах Кэмерона по Украине: таким людям чувство раскаяния неизвестно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы "праве" Украины наносить удары по любым целям на территории России британским оружием, заявил, что Кэмерон не раскаялся, поскольку таким людям, как он, это чувство неизвестно.
«
"По любым целям на территории России. Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно", - сказал Лавров в интервью телеканалу ATB.
Как напомнил министр, были сообщения о том, что агентство Рейтер, которое брало интервью у Кэмерона, "подвесило" версию, что Кэмерон якобы "раскаялся", и анонсировало, что скоро будет выставлен на сайт новый текст, но в итоге "выставило то же самое".
Лавров подчеркнул, что Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России.
«
"Это англичане. Их репутация хорошо известна", - заключил глава МИД РФ.
Ранее агентство Рейтер опубликовало сообщение о том, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, так как "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.