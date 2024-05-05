https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023186.html

Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России

Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России - РИА Новости, 05.05.2024

Лавров прокомментировал слова Кэмерона о "праве" Украины на удары по России

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы "праве" Украины наносить удары по любым... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T21:32

2024-05-05T21:32

2024-05-05T22:14

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы "праве" Украины наносить удары по любым целям на территории России британским оружием, заявил, что Кэмерон не раскаялся, поскольку таким людям, как он, это чувство неизвестно. "По любым целям на территории России. Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно", - сказал Лавров в интервью телеканалу ATB. Как напомнил министр, были сообщения о том, что агентство Рейтер, которое брало интервью у Кэмерона, "подвесило" версию, что Кэмерон якобы "раскаялся", и анонсировало, что скоро будет выставлен на сайт новый текст, но в итоге "выставило то же самое". Лавров подчеркнул, что Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. "Это англичане. Их репутация хорошо известна", - заключил глава МИД РФ. Ранее агентство Рейтер опубликовало сообщение о том, что Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, так как "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.

https://ria.ru/20240503/frantsiya-1943660218.html

https://ria.ru/20240505/lavrov-1944022817.html

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в мире, россия, украина, киев, дэвид кэмерон, сергей лавров